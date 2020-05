Empresarios solidarios

Por lo menos, las situaciones de crisis suelen despertar el lado más solidario del ser humano. Algo positivo debían tener. Este azote brutal que el coronavirus nos ha dado donde más nos duele ha permitido que muchos empresarios pongan sus recursos, con millonarias donaciones al servicio de aquellos que más lo necesitan y también al servicio de sus iguales, de aquellos que pasan por un momento delicado. Ahí están infinidad de firmas y de nombres que merecen nuestro aplauso sincero y nuestra gratitud. Es tan importante permanecer como aportar el necesario granito de arena para materializar la recuperación que necesitan todos.

Los empresarios potentes, a veces vilipendiados, casi siempre incomprendidos, han sido el mejor de los ejemplos. Habrá quien diga que no cumplían con menos. Habrá quien piense que no tenían por qué, para gustos se hicieron los colores. En Zamora, solemos enfadarnos y mucho con los propietarios de locales que prefieren mantener cerrados antes que bajar un céntimo el precio del alquiler. Mal asunto ese. Lo cierto es que tampoco se les puede obligar a realizar una especie de 'mecenazgo' sobre sus inquilinos. En tiempo de crisis, lo importante es dar un paso al frente y poner todas las capacidades económicas, materiales y logísticas para ayudar no sólo a combatir la pandemia, también a quienes van a tropezar con más problemas por el cierre de sus establecimientos durante dos meses y porque la reapertura está plagada de incógnitas. Vamos a hablar en plata, al consumidor le está costando y mucho entrar a realizar sus compras al comercio de textil y al de calzado. Y, encima, hay que pagar la renta religiosamente.

Pues bien, sé del algún que otro propietario que por correo electrónico envió a sus inquilinos una nota en la que les dispensaba del pago del alquiler durante el tiempo de la cuarentena y un poquito más hasta rehacer su maltrecha actividad. Un empresario, propietario de distintos locales en el centro de Zamora, todos ellos ocupados, ha puesto de manifiesto su talante solidario, permitiendo un respiro a sus inquilinos. Se trata de Juan Cot, propietario del Hotel Dos Infantas y de tantos y tantos locales aledaños al establecimiento que es su buque insignia. El señor Cot no tenía por qué realizar acción tan loable, pero lo ha hecho de buen grado con un único afán, ayudar y no asfixiar más de lo que ya están a quienes las están pasando canutas, sufriendo unas perspectivas poco halagüeñas. Y mientras unos tratan de redefinirse como consecuencia de esta crisis que nadie esperaba, otros como Juan Cot han mostrado su raza empresarial y su madera solidaria.