Deshumanización del sufrimiento y la muerte

Sólo el amor nos salva; sólo el amor perdura más allá de la muerte; sólo el amor nos hace libres.

En este tiempo de pandemia he aprendido, o quizás haya reforzado lo que ya sabía, que los humanos somos tremendamente egoístas y, dentro de esta especie, la clase política (los "hunos" y los otros, prácticamente todos) los que más. Están amarrados al poder (que no a la gloria) de tal forma que, aunque su gestión sea nefasta y todos estemos sumidos en una profunda depresión y hundidos en la miseria, carecen de la mínima dignidad para decir: basta, no soy capaz y dejo a otro. Y todo ello, a mi entender, es por falta de amor.

Pero lo más grave es que esta deshumanización, insisto en la falta de amor, que alcanzó su punto álgido con la regulación del proceso de matar/morir, ha llegado a unos límites jamás conocidos ni pensados. La desproporcionalidad rayana con el nihilismo humanístico aparece con el hecho de suprimir, o más bien impedir, el derecho de acompañamiento a un familiar en el sufrimiento y en la muerte. Ese acto único, irrepetible, por el que pasaremos todos los mortales, incluidos ellos. Esto no tiene nombre.

No acierto apenas a imaginar al vicepresidente del des-gobierno, que después de darnos una auténtica lección de falta de civismo y de amor al prójimo, predicando con el "antiejemplo" saltándose a la torera la cuarentena que sí tenían los demás, y demostrando la tiranía de un poder mal entendido, en una situación en la que un familiar próximo estuviese en el lecho de muerte ¿acaso no habría acudido a despedirle sirviéndose de su inmunidad total y su supremacía moral?

Pues el resto de los mortales nos hemos tenido que conformar con comunicarnos con nuestros familiares por videollamada en el mejor de los casos, o aguantarnos, bajo una auténtica tormenta de sentimientos, mezcla de angustia, desesperanza, tristeza, rabia, miedo, culpa, temor o ira, con saber o creer de forma ciega que la persona que iba en ese féretro era alguien a quien habíamos amado toda una vida.

Así, esa falta de amor de nuestros gobernantes se ha convertido en la deshumanización del sufrimiento y la muerte. Acompañar en el dolor y la muerte es el acto infinitamente más bondadoso de la condición humana, pero las personas han partido solas y los familiares se han roto por dentro. Esa falta de amor nos está obligando a ser abominablemente insolidarios y deshumanos. A lo que se añade la certeza de que no todos somos iguales ante los ojos de la justicia, al menos la social.

Francisco Luis Centeno

Pascual. Médico