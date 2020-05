Palomar de las palabras

Nos dice la Real Academia de la Lengua que se ha disparado la cifra de consultas virtuales en su diccionario. Lleva la palma el vocablo "confinamiento".

Es preciso constatar que hay palabras que, estando en aquél, reunidas y abrigadas como palomas en el palomar, a veces se esconden, camuflan, o acallan el zureo de su pronunciación y por ende el significado, pero cuando las precisamos nos ponemos a la caza y echamos mano de ellas con la misma facilidad que agarramos un pichón que está mansamente emplumando en el hueco del nido. El diccionario.

Confinamiento era una palabra sin apenas uso, pero registrada y escrita como un ave anillada. Lo curioso es que, a pesar de llevarla como un tatuaje en estos días, la indagamos como un grano en el cuerpo o un lunar en la espalda; pero estaba ahí, en el diccionario, y en tu piel, en la calle desierta, en todas partes. Se la ve, se soporta mal que bien, y aún así queremos encontrarla en la 'biblia' del idioma. Decía mi abuelo que cuando el diablo no tiene que hacer, con el rabo espanta moscas. Nos quedamos encerrados y es lo que pasa. ¿Cómo se llaman esos diablillos que quieren saber incluso lo que ya saben, aburridos, curiosos, ilustrados?

El diccionario es el lujoso confinamiento de palabras que entran en él para no salir en mucho tiempo. Han hecho méritos para estar ahí, tras andar por la calle y en boca de la gente. La Real Academia de la Lengua, constatando el tiempo, el uso cotidiano y el peregrinaje de boca en boca, reconoce sus méritos andariegos y las pone a descansar en su libro de honor, normativo. El primero publicado fue realizado a lo largo del primer tercio del siglo XVIII, con el nombre "Diccionario de autoridades", para indicar que las palabras y expresiones allí reunidas quedaban registradas debido al uso de las mismas en el habla popular, y en autoridades literarias, por lo que, ante la duda, quedaba justificado su asiento. Veo la portada de dicho libro pionero y me sorprende esa presentación tan llamativa, con letras rojas, como amapolas en el trigal. La tipografía es a menudo el andamio y relieve del libro. La caligrafía de imprenta.

La palabra confinamiento llevaba camino de olvidarse en el bosque de sus compañeras más triviales y famosas. La lexicografía sabe cuándo entró en aquél, de qué idioma viene, si resulta que es importada, derivada, o de raíz latina, como la mayoría. La palabra confinamiento estaba destinada al olvido desde que la aldea global se impuso y los guetos horribles de la historia parecían haber quedado en los libros y en los campamentos de inmigrantes y refugiados. Por eso es importante el diccionario: nuestra memoria en pedazos, el puzzle de palabras que vamos tomando como fichas de dominó para cerrar la frase, para formar el cuadro que queremos mostrar en la conversación o sobre el papel escrito.

Es frecuente preguntar a gente famosa, escritora o no, por el libro que salvaría de una catástrofe. Nadie elige el diccionario. Yo lo cojo (uno en papel para que la magia resulte) y veo las palabras incubando significados como avecillas en el palomar.

Confinamiento. Habrá gente que diga: ni me lo recuerdes. Otros, no se dieron por enterados y se lo saltaron a la torera. La mayoría se puso a cumplirlo "al dictado", como debe ser, como nos enseñaron de niño a escribir. Y nos tragamos esa medicina que pese al mal sabor de boca, a muchos ha curado y a todos protegido. El diccionario es el genoma de la comunicación, todos lo tenemos pero no todos sabemos descifrarlo.

En mis tiempos de estudiante de latín (felizmente confinado en el internado, gracias a lo cual pude aprender mucho) el diccionario de la lengua de Virgilio y Espartaco (Ave Caesar morituri te salutant) era la herramienta básica para traducirla. A veces, ofuscados por el despiste o el cansancio, no hallábamos una palabra del texto, ya fuera por buscarla con una letra de más o una vocal de menos. El profesor lo intuía y relajaba nuestra tensión inventándose una palabra para darnos la pista, con humor, de nuestro inútil esfuerzo.

Estamos viendo, tras el paso arrasador de la pandemia, que el diccionario se deja querer porque guarda lo mejor y peor de nosotros. Es la despensa del idioma. No sólo de pan vive el hombre, como dice el Evangelio, pero tampoco de retórica fácil, o de palabras huecas.

¿Y si buscamos el significado de "palabra" en el diccionario? Vamos allá: " Unidad lingüística, dotada generalmente de significado, que se separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura". Es la primera acepción, y en la quinta podemos leer: "Empeño que hace alguien de su fe y probidad en testimonio de lo que afirma".

Tras lo leído sabemos alguna cosa más: que el diccionario nos retrata sin quererlo. Es el clima del idioma, con primaveras y borrascas, con flores y cardos. Por si no me he explicado bien, quisiera resumir todo en dos líneas: Palabras buscadas en medio del dolor, aves al vuelo. Amapolas rojas, dolor de los trigos. Ahora, tras confinamiento "resignado y definido", acontece otra búsqueda en el diccionario de la vida, que se anuncia nada fácil para muchos, la de "panem et officium". Ojalá sepamos traducirlas bien.