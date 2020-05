Querer sacar adelante en pleno estado de alarma, por la vía rápida, con premeditación y nocturnidad, pactos y leyes de vital importancia que afectan a toda la sociedad española se está convirtiendo en la norma a seguir por el Gobierno de España. Si digo lo que digo es porque el Gobierno no hace otra cosa, con su política errática, que dar fundamentados motivos para denunciarlo. La Ley de Educación o Ley Celaá es uno de los ejemplos más vergonzosos.

Querer democratizar una ley totalitaria que priva a los padres de sus derechos a elegir la educación de sus hijos, que condena la educación concertada y especial e impone una cierta doctrina en las aulas es una muestra más del férreo control que quieren tener sobre los educandos, sobre las nuevas generaciones de españolitos. La ministra de Educación y Formación Profesional, educada en colegios religiosos, amagó con aquel mito rousseauniano de que 'los hijos no pertenecen a los padres'.

No puede el Gobierno, ni este ni los futuros Gobierno salidos de las urnas, tramitar leyes de tanto calado en medio de un estado de alarma que deja a los ciudadanos indefensos ante el poder. Los padres afectados y la comunidad educativa tienen el derecho a defenderse de semejante ataque que deja la Educación para la ciudadanía de Zapatero en una broma de mal gusto si la comparamos con esta nueva Ley en la que ministra y Gobierno, no en pleno, se empecinan en sacar adelante. Y eso a pesar de los zascas que le están dando por todos lados.

Si digo lo que digo es porque el panorama no puede ser más desalentador. Debe haber debate, debe haber entendimiento, se debe hablar y se debe escuchar por algo más que por mera cortesía. El Estado no puede apropiarse, ni directa ni indirectamente, de la educación de los hijos. Los despropósitos son tantos que no se sabe por dónde empezar. Especialmente doloroso saber que no se podrán atender, que no se podrán personalizar las necesidades especiales de un niño con discapacidad intelectual puesto que se buscará integrarlo en un centro normal. Me gustaría saber qué se esconde en los Valores Éticos que la ley de la premeditación y puede que también alevosía de la ministra quiere imponer a unos padres que, lejos de rendirse, están dispuestos a presentar batalla, a través del diálogo que es, justo, de lo que carece este Gobierno.

Me mosquea la prisa que tienen por sacar adelante despropósitos como éste, quizá porque no quieren discrepancias razonadas, porque no quieren que su proyecto encuentre resistencia. Pues, la hay y perfectamente argumentada.