Qué buenos vasallos, si hubiese buenos señores

Cuando el Cid, desterrado injustamente, entra en Burgos, los burgaleses, que no podrán acogerle por orden de Alfonso VI, exclaman desde sus ventanas: "Dios, ¡qué buen vasallo, si hubiese buen señor". Cierto es que no estamos en época de señores y vasallos, pero tampoco lo estamos en donde se es gobernante o súbdito por herencia o designio divino. No por fortuna, sino por el esfuerzo y el sufrimiento de muchos, en la actualidad estamos en un país democrático, lo que conlleva que a nadie se le obligue a gobernar y, por tanto, que la profesión de gobernante tenga unos condicionantes que conviene que no se olviden si más allá del poder quieren tener la autoridad y, con ella, el respeto de los ciudadanos, que no vasallos.

Solo la Historia, así, con mayúsculas, o Dios, también con mayúsculas, me habrá de juzgar ha sido la frase de todos los reyes absolutos y dictadores de más o menos medio pelo que hemos padecido a lo largo de los siglos. Gentes por encima del bien y del mal que gobernaron más pensando en ellos y su cohorte que en sus compatriotas, fuesen súbditos o no.

Pero ya Aristóteles dejó claro que lo que distinguía un buen gobierno no era tanto su denominación como el hecho de que buscase el interés de todos, "interés general", dice. Y aquí es donde nuestros gobernantes de uno y otro signo, que, a fin de cuentas, todos los partidos políticos del actual arco parlamentario tienen algo que ver en los gobiernos de los distintos territorios de España, dejan mucho que desear con sus comportamientos, sus palabras y desencuentros, sus hechos y omisiones, lo que me produce indignación y la más profunda tristeza como ciudadano.

Porque, se quiera reconocer o no, las acusaciones que la oposición lanza al gobierno de la nación son las mismas que los partidos que sustentan a dicho gobierno arrojan contra quienes gobiernan en comunidades o ayuntamientos donde ellos son oposición. Lo que me lleva a pensar que cuánta obcecación y ceguera para no ser capaces de analizar que si lo que criticas en un lado es lo que te critican a ti, lo mismo es que hay que hacer alguna revisión de tus comportamientos, pues, como reza el dicho árabe, "si uno te dice que eres un camello, no le hagas caso, pero si te lo dicen dos, mírate al espejo". Y está faltando espejo, y mucho, y está sobrando piel fina y boca gruesa.

Quienes tienen puestos de responsabilidad, y más en una situación como la que estamos viviendo, sea desde la gobernanza o desde la oposición, no pueden lanzar sus dardos en defensa acérrima de sus posturas sin tener en cuenta que detrás de ellos hay personas que se verán afectadas y muchas, incluso, les seguirán con la fe del carbonero, que decía Unamuno, tan citado por todos y tan poco leído y menos entendido, que, casi extinta de las iglesias, ha encontrado cobijo en los partidos políticos, donde no solo se aplaude al líder, sino que se le idolatra como a un César incluso en sus propios errores, lo que no deja de ser triste y poco dice de nuestra formación democrática y, sobre todo, intelectual.

No se puede estar con quien dicen uno y lo otro y que nos valgan las dos opciones. La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, decía el Juan de Mairena de Antonio Machado, así que cuánto bien haría a la democracia que con la misma intensidad que se critica al oponente se criticase al propio líder cuando yerra.

A nuestros políticos les falta cultura política, incluso de la historia de sus propias formaciones, cintura y, por encima de todo, coherencia, porque no se puede hacer exactamente lo mismo que criticas cuando lo hacen otros. Y así no solo se desprestigian ellos, cosa que, por otra parte, me importa poco, sino que ponen en serio peligro las instituciones que con excesiva frecuencia de manera tan lamentable representan y con ello todo un sistema, la democracia, que, discrepando con la frase de Churchill de que era el menos malo de los sistemas políticos, considero que es el mejor de los sistemas que los humanos hemos llegado a alcanzar. Y de esto no solo la Historia o Dios les habrá de juzgar, sino nosotros y cuanto antes mejor.

Asumir la responsabilidad es, si ha habido errores, dimitir o cesar a quienes te han aconsejado mal; hacer autocrítica es reflexionar sobre lo hecho y variar los comportamientos; buscar el consenso es adoptar una postura, para empezar, de cordialidad y de empatía hacia el otro y no de imposición, cuando no directamente de chulería barriobajera; y pedir perdón no vale cuando se gobierna, por muy enraizado que esté el perdón en la sociedades de poso judeocristiano, sobre todo si no hay ni arrepentimiento, ni mucho menos propósito de enmienda.

Con profunda desolación digo que todo esto es aplicable a los unos y los otros, máxime cuando los ciudadanos, víctimas de una pandemia que quienes gobiernan el mundo no quisieron o supieron ver a pesar de que desde diciembre ya había razones para estar atentos, estamos dando ejemplo de seguir las directrices de quienes ostentan el poder, que no la autoridad, y estamos cumpliendo, pese a los vaivenes de los dictados, mayoritariamente con esta cuarentena tetrafásica sin casi rechistar y con ejemplaridad, según dicen los gobernantes de la nación, las CCAA y los Ayuntamientos. Así que será verdad.

Y siendo así, qué lástima que no tengamos buenos señores, porque los ciudadanos estamos dando prueba de serlo buenos, y en más de una ocasión hasta buenos vasallos, en manos de quienes piensan más en su caudillaje que en el interés general.