¡Qué el miedo no te detenga!

Ante la realidad de la pandemia, y el futuro que vislumbramos, es natural sentir miedo. El miedo es una reacción humana, en buena medida nos ayuda a protegernos y a desarrollar una respuesta ante las amenazas. Ahora bien, si decimos que "el miedo es libre", debemos añadir que nosotros no lo somos cuando nos dejamos llevar por él. Hoy en día corremos el riesgo de que el miedo nos domine hasta emborronar nuestro horizonte, entonces nuestra única opción será vivir atemorizados.

Estos días volvemos a abrir las iglesias respondiendo a una necesidad primaria para el cristiano. Y no son pocos los que sienten un miedo paralizante ante esto, creyendo que cualquier movimiento es susceptible de generar un contagio. Pero no podemos dejar que el miedo anule nuestra capacidad de ser cristianos responsables. El miedo que nos suscita la pandemia debemos iluminarlo con la razón y la fe.

Uno de los riesgos de nuestro tiempo es caer en la responsabilidad subrogada, es decir, descargar en otros -normalmente una autoridad superior- toda la responsabilidad al tomar una decisión limitándose a ejecutarlas acríticamente, es decir, sin poner en juego nuestra propia razón. Como seres humanos, libres y responsables, debemos ser capaces de interiorizar los distintos argumentos, valorar las decisiones de las autoridades, ordenar el valor de los datos y opiniones. Esto supone intentar conocer cómo se contagia, cómo se previene, cómo se evita, cómo se generan situaciones seguras o peligrosas. En definitiva, ejercer el humano arte de razonar. No olviden aquel grabado de Goya, la razón dormida provoca monstruos, y los monstruos siempre dan miedo.

Y qué papel juega la fe. La fe nos recuerda que la realidad tiene una lógica que debemos conocer e interpretar. Mirar la realidad con ojos de fe nos invita a la esperanza y a la confianza al tomar nuestras decisiones. Vivir desde la fe ayuda a discernir nuestro actuar, individual y comunitario. En definitiva, abrirse a la trascendencia es descubrir que no caminamos solos, sino que Dios nos acompaña y nos sostiene. No olvidemos nunca que, en la duda y la tormenta, Jesús dice "no temáis".

Con la luz de la fe y la razón lograremos vencer el miedo que nos esclaviza. Ambas iluminan la realidad para seguir caminando y no quedar encallados en una barrera de temores, ansiedad y desconcierto. Solo si cada uno está dispuesto a encender su luz podremos ser lámparas que formen juntas una red de antorchas para vencer el miedo y seguir hacia adelante.