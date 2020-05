Ni futbolistas ni héroes: maestros

Las grandes conmociones siempre vienen acompañadas de cantores de la oportunidad del cambio, de ahora sí que hemos aprendido la lección, de las cosas no pueden seguir como siempre y un largo etcétera de buenas intenciones, pero que una vez superada la etapa de crisis es necesario ponerse manos a la obra si se quiere que al menos una mínima parte del elenco de deseos se cumpla y no nos quedemos en ese refrán de distintos perros con el mismo collar.

Aunque los maestros no han entrado en la larga lista de profesionales a los que se aplaude con frenesí a las ocho de la tarde, no han faltado quienes han reconocido su esfuerzo, ni tampoco quienes se han lanzado a la alabanza del gran paso que está suponiendo para la educación la tecnología. Maestros de todos los niveles se vieron de la noche a la mañana preparando materiales para sus alumnos a fin de que no todo estuviese perdido, lo que no ha impedido, seamos sinceros, que la desigualdad educativa se haya agravado.

Porque la realidad en la que estamos es que la brecha entre unos alumnos y otros se ha intensificado, pues no es verdad que la tecnología haya llegado a todos por igual. Pensar que en una unidad familiar, con los padres teletrabajando y dos hijos siguiendo sus clases on line simultáneamente, hay cuatro ordenadores, que todos los profesores se han arremangado a generar materiales, o que la enseñanza es asegurar más o menos conocimientos es, sencillamente, no tener ni la más remota idea de la realidad educativa española y de lo que es educar.

En este contexto, tan de repente como nos cayó la pandemia, alguien lanza el grito de hay que volver a la escuela y la educación, siempre olvidada, empieza a cobrar presencia en los medios y se suceden declaraciones de qué alumnos han de volver, cuándo y un cómo tan genérico que da vergüenza hasta reproducirlo aquí. Pues claro que hay que volver a la escuela y a los trabajos y a una vida fuera de nuestras casas. Faltaría más. Pero lo importante, como todo en la vida, es el cómo, sobre todo una vez que la situación sanitaria va cediendo paso a cuestiones económicas, sociales y políticas y empezamos a asumir que más de cien muertos y más de quinientos contagiados diarios son números razonables e incluso alentadores, que, en definitiva, para eso está la frase atribuida a Stalin de que "un muerto es una tragedia, un millón solo es una estadística". Así que como las estadísticas parecen favorables, volvamos a las aulas.

Pues sea. Pero aquí sí que me gustaría hacer un llamamiento a la cordura de los responsables educativos, desde políticos a equipos directivos escolares. Más allá de reducir el número de alumnos por aula, la posibilidad de mantener la distancia social en un colegio, impedir el contacto entre alumnos y entre estos y sus maestros no solo se me hace misión imposible, sino, y más importante, se me hace acabar con todos los componentes esenciales de la educación, que van mucho más allá de la mera trasmisión de conocimientos. La socialización entre alumnos, la cercanía entre ellos y sus maestros, o el cobijo a los más pequeños están en la esencia de la educación y en eso las nuevas tecnologías poco tienen que decir y hacer. Porque, seamos serios, ¿algún padre quiere llevar a su niño de dos años a un colegio donde su maestra no le abrace cuando se sienta triste? Mucho me temo que, salvo que anteponga la tan cacareada conciliación familiar (por cierto, a ver cuánto se ha conciliado en esta cuarentena), dirá que no. Y tiempo habrá para hablar de dejar de considerar la escuela, en especial para los más pequeños, como centros asistenciales para una sociedad posmoderna que no ha sabido dar respuesta a la crianza de los hijos.

Así que todos habremos de entender, que no asumir como kamikazes, que la vuelta a la escuela entraña unos riesgos consustanciales al propio ámbito de desarrollo de la educación si realmente queremos que sea educación. Y no serán los maestros quienes den un paso atrás, pero tampoco es moral, ni legal, pedirles que la vuelta al colegio sea como ir a las trincheras, porque no quieren ser héroes a los que se aplauda, o no, que ya bastante tienen con saberse personal de alto riesgo en un contacto diario con grandes agentes trasmisores del virus como son sus alumnos. Ser educador no ha de llevar aparejado aceptar el riesgo a morir, sobre todo cuando existe la posibilidad más que cierta de que se pueda prevenir.

Si al final los maestros pueden acabar teniendo que ser héroes, muy a su pesar, qué menos que tratarlos como a los héroes futbolísticos. Escuchar a los clubes de fútbol hablar de test cuando medido país clama por ellos es de auténtica vergüenza y, desde luego, de pura envidia malsana. Parece evidente que para una gran mayoría de la ciudadanía los rendimientos económicos del fútbol, algunos hasta hablan de psicológicos en estos tiempos de pandemia, imponen una pronta vuelta de los astros del balón al campo de juego. Eso sí, con unas garantías sanitarias que ya las quisieran una cajera de supermercado y, por supuesto, los maestros. Si hay que proteger de semejante manera a quienes, al menos de momento, van a lidiar en el campo de batalla siendo veintidós personas, qué menos que proteger de la misma forma a los maestros, que se enfrentan a un contacto interpersonal muy superior y de mayor riesgo que el que corre un defensa marcando a un delantero.

Así que si los maestros han de ser héroes, que lo sean como los futbolistas, aunque solo sea porque la aportación de los maestros al capital humano, social y económico de un país es mayor que la de los futbolistas, tanto a corto como a largo plazo, y, sobre todo, más ejemplarizante e importante para la creación de ciudadanos de bien.

Aunque, en verdad, lo que todos los maestros quieren es no ser ni futbolistas, ni héroes, sino simplemente maestros, pero con respeto a su vida y a su profesión.