Cien años de una leyenda

El 16 de mayo de este año se cumplieron cien años de la muerte de José Gómez Ortega "Joselito "en la plaza de toros de Talavera de la Reina. En el año 2012 navegando por internet y buscando webs taurinas encontré una en cuya portada se veía una foto de Joselito saliendo a hombros con una multitud de aficionados alrededor suyo. Empecé a ver sus artículos muy elaborados sobre la tauromaquia del siglo XIX y XX. Esta web se llama "La razón incorpórea "y su autor es José Morente. Por aquel entonces se organizaba por esta web para conmemorar el centenario de alternativa de Joselito un encuentro en Sevilla para todos los aficionados. No me lo pensé dos veces, me apunté y a Sevilla me fui.

La verdad es que la experiencia fue inolvidable por la organización y el trato recibido. Empezando la visita en Gelves (localidad donde nació) y después en Sevilla visitando aquellos lugares que tuvieron relación con el torero: Alameda de Hércules donde vivió, el cortijo de su propiedad Pino Montano, plaza de toros de la maestranza, basílica de la Virgen de la Macarena de la que Joselito fue un gran devoto y para terminar en el cementerio de San Fernando donde está enterrado. En la visita a estos lugares se podía escuchar todo tipo de explicaciones alabando la figura de Joselito por José Morente y otros aficionados.

Desde entonces tengo una buena relación con José Morente y he bajado a Andalucía más de una vez para algún evento que él ha organizado. Yo que era más belmontista que gallista por culpa del libro Juan Belmonte, matador de toros de Chaves Nogales descubrí entonces la importancia capital de Joselito en la historia de la tauromaquia y porqué se le conoce como el rey de los toreros y desde su muerte cada 16 de mayo en todos los festejos taurinos que se celebran se tiene un recuerdo para él.

Aquel 16 de mayo de 1920 en Talavera de la Reina un toro burriciego (veía sólo de lejos) lo cogió causándole su muerte. El escritor Jiménez Losantos en su libro titulado "Los Nuestros "tiene un capítulo dedicado a Joselito que termina con esta frase: "Por un error de un toro murió el rey de los toreros. Sigue siéndolo".

Alfonso Pablos Flórez