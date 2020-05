El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso ha vuelto a retratarse. Esta vez ha sido a raíz de las protestas que, libremente, cientos de ciudadanos de Madrid vienen realizando en diferentes calles, fundamentalmente del Barrio de Salamanca, contra el Gobierno de Pedro y Pablo. Pablo Echenique ha reclamado con cara de pocos amigos que las autoridades actúen contra las protestas de "cayetanos" de la "clase alta" y de los "pijo-progres" que viven en ese barrio en concreto identificado siempre como un barrio de derechas.

No ha caído en la cuenta Echenique que, también él, es un pijo-progre del mismo barrio. Desde que decidiera abandonar su residencia habitual en un barrio obrero trasladándose a vivir al barrio de los ricos y poderosos de Madrid, se convirtió en un "cayetano" más. El portavoz de UP ha tildado de ridículas las protestas contra Sánchez utilizando, como suele hacer la gente de Podemos, la vara de medir que conviene a cada caso y circunstancia. O sea, ellos pueden hacer una cacerolada contra el Rey; ellos pueden realizar uno o cien escraches a cualquier miembro de un gobierno del PP, ellos pueden impedir que Rosa Díaz pronuncie una conferencia en la Universidad Autónoma, ellos pueden amordazar, atropellar, reprimir, coartar a los ciudadanos que portan banderas de España y símbolos religiosos. Pero que a esos mismos ciudadanos no se les ocurra hacer lo propio con miembros de UP, porque entonces están atentando contra la libertad de expresión, porque la libertad de expresión se inventó solo para la izquierda.

Están nerviosos o, directamente, tienen miedo. No quieren que se les acabe el chollo. Encima no hacen más que repetir que ellos están donde están para controlar al poder. ¡Ridículos, si vosotros sois el poder! Nada más ridículo que ver a Echenique pidiendo para los demás lo que rechaza para él y los suyos. Se puede pedir sin problema alguno la dimisión de un presidente del PP, es saludable y democrático, pero no se le ocurra hacer lo mismo con el tándem Sánchez-Iglesias. Entonces usted es un facha, un antidemócrata, un apestado que no merece vivir en sociedad.

El Gobierno solo quiere aplausos aunque estén destinados a los sanitarios. No quieren caceroladas. No sientan bien a su imagen. Pues, tengo para mí que las caceroladas han venido para quedarse. En Zamora ya se han escuchado las primeras. Las del sábado en Salamanca ciudad fueron atronadoras. Ya no hay quien las pare.