De la escrupulosidad o no en dar explicaciones para llegar a acuerdos

Pues resulta que en un determinado país había un ciudadano que era partidario que su gobierno, antes de tomar cierta decisión, debía preguntar a los expertos que más sabían de aquel asunto y, a continuación, hacer recuento de los posibles con los que contaba, al objeto de comprobar si era posible llevar a buen puerto las sugerencias y consejos recibidos.

También había otro que consideraba que lo más importante no era eso, sino preguntar a la oposición cuál era su parecer al respecto, antes de dar ningún otro paso, ya que de no hacerlo así correría el riesgo de no recibir ayuda para llevar a buen fin aquel determinado asunto.

Pero, a mayores, también había un tercero, partidario de la exquisitez y la exhaustividad, que defendía el derecho a hacer partícipe de la decisión al conjunto de los ciudadanos, por entender que era un derecho inalienable que tenían todos los poderes, incluidos los fácticos. De manera que se había de contar con las organizaciones empresariales y sindicales, las autonomías, los partidos políticos, los colegios profesionales y un largo etcétera.

Resultó que apareció por allí un cuarto tertuliano, con pinta de despistado que, sacando papel y lápiz, fue apuntando una serie de datos. Una vez concluidas sus anotaciones, pasó a leérselas a los otros tres. Si echáramos la cuenta - dijo el cuarto tertuliano - veríamos que en el parlamento existen 13 partidos políticos representados. Aparte, también hay otros 4.459 registrados sin representación parlamentaria. Tampoco hay que olvidar que tenemos 17 autonomías y 2 ciudades autónomas. Sindicatos hay 41, y 25 son las organizaciones empresariales, además de 6 asociaciones de autónomos y 12.900 asociaciones de interés. Colegios profesionales existen 1.650. Eso sumaría un total de más de 19.000 grupos a los que habría que consultar, o al menos a unos 6.000 en el caso que se decidiera prescindir de las asociaciones de interés. Considerando que habría que celebrar, en el mejor de los casos, tres reuniones con cada grupo (Una para exponer la idea, otra para debatirla y otra para aprobarla) se necesitarían unas 57.000 reuniones en un caso, o 18.000 en la otra hipótesis. O sea, que la toma de la citada decisión se dilataría 156 años en el primer caso, o 49 para el caso menos favorable, Eso sí, se estaría casi seguro de no haber cometido error dado al haberse consultado a casi todas las fuerzas vivas del país.

Un quinto cliente de aquel bar, que escuchaba desde el fondo de la barra, decidió participar en el debate, Aquel hombre que padecía de esa rara enfermedad que resulta ser la de la sensatez, expuso que posiblemente lo mejor sería que se pusieran de acuerdo el Gobierno y el principal partido de la oposición, y a continuación que ambos recurrieran a los más destacados expertos, profesionales de la medicina y la biología, pidiéndoles ayuda y colaboración.

Pero héteme ahí que, harto de permanecer ajeno al debate, el dueño del bar también decidió intervenir, apostillando que para poder llevar a efecto la propuesta del quinto tertuliano era necesario que los partidos políticos actuaran pensando únicamente en el beneficio del pueblo, olvidándose de sus propios intereses. "O es que no se dan ustedes cuenta que los únicos que han cumplido a rajatabla con todo lo que les ha ido encomendado han sido los ciudadanos de a pie", inquirió. "Es el pueblo quien cuenta por miles a quienes han perdido la vida o a quienes han padecido la enfermedad; quienes han permanecido recluidos a cal y canto en sus hogares; quienes han ayudado a los demás a combatir el virus según le facultaban sus profesiones; quienes se han ganado el derecho a encontrar un poco de compresión y aprecio. Y, sin embargo, la clase política, en lugar de premiarlos, prefiere jugar con ellos con tal de ganar las siguientes elecciones, sin cortarse un ápice a la hora de soltar calificativos abruptos" .

Y es que nos encontramos en un país en el que todo el mundo cree entender de las cosas del virus, como si se tratara de algo tan sencillo como hacer la alineación de la selección española de fútbol, esa de la que dicen que tiene tantas variantes como número de españoles. Así que ahí se acabó el debate. Cada uno de los asistentes pagó su consumición y el bar se quedó vacío, tan vacío como la sensación de haber recobrado cierta esperanza; con preguntas sin respuestas; con la inquietud de no conocer donde estarían aquellos que habiendo sido conocedores de la gravedad del tema no estaban perdiendo el culo para echar una mano; para bajar el listón de las exigencias; para admitir que es el momento de aceptar rebajas y desperfectos siendo conscientes que el abuso de poder, sea éste el que sea, no lleva asociado ningún mérito, porque es algo tan fácil de hacer como lo sería para las nubes dejar escapar unas cuantas gotas de agua.

Ahora, aquí, en España, el enfrentamiento entre el gobierno y las demás fuerzas políticas es fuente de gran desasosiego. Mientras unos relacionan el terrible "coronavirus" con sus ínfulas independentistas, otros lo condicionan a la toma del poder a cualquier precio. Solo unos pocos empujan en la misma dirección, mayor o menormente acertada, que marca el gobierno, porque aun no estando de acuerdo en determinadas acciones, entienden que hacerlo en dirección contraria podría conducir al precipicio.