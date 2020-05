El Diccionario de la lengua española ha registrado en un mes cien millones de consultas en su versión online, logrando así un récord absoluto. A ver si vamos a tener más ganas de palabras que de terrazas. Entre los términos más buscados están, claro, virus, pandemia y confinamiento. Pueblo sabio el que, para saber lo que le pasa, recurre al diccionario. Luego para que digan que lo que triunfan son los libros de autoayuda. Los lexicógrafos y lingüistas son los nuevos filósofos. Dan explicaciones a la existencia. Busca que te busca está el personal, a ver si entiende y comprende. Dicho esto, no descarten que al récord del que hablamos hayan contribuido decisivamente los padres ayudando a los niños confinados a hacer los deberes. Papá, qué es una anémona.

Pero hay cosas sorprendentes. La palabra desescalada no ha sido muy buscada. Tenemos tantas ansias por desescalarnos que nos lanzamos a la calle sin saber qué significa eso. O es tan obvio que no necesitamos buscar nada. Tanto creer que todo el mundo está buscando cómo hacer pan o preparar tartas de chocolate y resulta que la peña está enredada a ver qué significa bulo, bizarro o robot, términos también muy buscados. Qué cosa más bizarra. Virus ya sabemos todos qué significa, aunque algunos parecen ignorarlo. No obstante, estamos cambiando el uso de esta palabra viral. El niño tiene diarreas, será un virus. Ahora no, ahora ojalá no sea virus ninguno. Ni se nombra.

"Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento, palabras que se lleva el viento, palabras menos", que cantaban "Los Rodríguez". El diccionario es el mejor amigo del hombre, visto que el perro es como su hermano y que los amigos a veces se explican peor que un diccionario. A veces abro el diccionario al azar antes de salir de casa y pienso si esa palabra va a marcar el día. Pero no repitan tal experimento, que puede ser peligroso. No olviden tampoco que en el diccionario, "éxito" está antes que "trabajo". El chiste no es mío, lo cual demuestra que se puede tener éxito con un chiste sin tomarse el trabajo de crearlo. De hecho, hay quien basa su éxito en repetir lo que oye, aunque tal habilidad no es baladí si eres loro o actor. También apuntador. "Ve al diccionario", nos decía el profesor cuando éramos pequeños. Como si hubiera que abandonar la clase y marcharse a algún sitio. Al país de las palabras.