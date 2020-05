Coronavirus, 14 marzo de 2020

Comenzamos el año 2020 con la tragedia que, a pesar de mis 82 años, mi generación no habíamos conocido cosa igual.

Tragedia que se ha llevado por delante a incontables personas, principalmente las que estaban agotando sus últimos años, en residencias, después de una vida cargada de trabajos y privaciones para sacar adelante a sus familias, en muchos casos numerosas, incluso para darles la cultura que ellos no pudieron tener.

Con ellos se nos han ido unos sabios consejos, una rica cultura y un don de trabajo y sacrificio. Como recompensa, no han recibido el collar de Isabel la Católica, no. Ha sido un bichito invisible que ha surgido por casualidad, porque nadie sabe nada. Al principio nos dijeron que si un murciélago? que a pesar de ser un bicho repugnante nadie nos tragamos ese sapo. Lo que sí ha sido capaz es de callar la boca a muchos prepotentes y hacerles refugiarse detrás de la escalera para que no los coja el "bicho". ¿Y eso en todo, en todo el mundo! ¡Vaya bichito más veloz!

Espero que, con esta experiencia, den una tregua a la eutanasia, para no tener que decir "el mundo vaciado".

Que la virgen nos cubra con su manto a los que hasta hoy gracias a Dios nos ha tocado, y Dios que con su poder y sabiduría ponga a cada cual en su sitio.

Gracias al personal del sector que sea, que está dando su vida por este problema. Un beso para todos.

Teresa Rosón