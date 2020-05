La Iglesia, cruz y esperanza

Entre quienes tratamos de ser "piedras vivas" de la Iglesia no faltan algunos que, como decía el querido Obispo Uriarte, son más "frigoríficos" que "caloríficos" a la hora de colaborar en la "edificación" del Pueblo de Dios. Uno huye (al menos internamente) de la toxicidad del que siempre lo ve todo mal y se siente víctima de cuanto le circunda. Al mismo tiempo uno goza con ese segundo grupo de católicos que, sin ponerse una venda en los ojos ante las dificultades, ofrecen unas relaciones muy nutritivas a juzgar por lo mucho que aportan humana, cristiana y espiritualmente.

También es verdad que a veces hemos sentido la Iglesia como freno y desconcierto; pero, junto a ello, muchísimas más como fuente de dinamismo, alegría y esperanza. No faltan aquellos que hablan de ella como quien se pasó un día por la feria, según le fuera bien o mal. Sin embargo, solo cuando se acoge a la Iglesia en su realidad más honda es cuando se puede saborear como es realmente; más allá del recuerdo infantil de si en aquel colegio de frailes me tenían manía o en aquel otro de monjas había una muy mala que tiraba de las orejas. Quienes nos consideramos hombres y mujeres con sentido de Iglesia sabemos que nos hace mucho bien contemplarla como don que es: basta recordar todo lo que hemos recibido de ella a lo largo de nuestra historia personal o hacer una lista de las personas de Iglesia gracias a las cuales muchos somos lo que somos y estamos donde estamos.

Todo este tiempo de confinamiento y reflexión nos lleva a confesar, entre otras cosas, que hemos estado tan ocupados con el "hacer en la Iglesia" que no nos gozamos en "nuestro ser Iglesia". Necesitamos dar prioridad al "ser" frente al "hacer". Claro que somos Iglesia para la misión, no para estar de brazos cruzados. Pero si somos para la misión es por el misterio que nos constituye. Es decir, quienes la formamos somos pecadores y limitados pero también penetrados por la santidad de Dios. Por eso decimos que la Iglesia es Santa: no por nuestros méritos sino por Dios que la habita; y de pecadores: porque cada día necesitamos purificarnos para parecernos un poco más a nuestro Maestro y Fundador. Al referirnos a "la Iglesia como misterio" no estamos pensando en las intrigas vaticanas como alimento de películas o periodismo sensacionalista, sino en que ella no es resultado de proyectos y esfuerzos humanos, es obra del Espíritu Santo que habita en ella. Aunque siempre pueda haber quien diga que, a veces, parece que esté de vacaciones o lo tengan atado de pies y manos. Sí, la Iglesia es misterio de cruz pero también lo es de esperanza y, qué sería del mundo, si no existiera.