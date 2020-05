El amor envolvente de Dios

Los cristianos sabemos que no hay mandamiento mayor que éste: amar a Dios de todo corazón, y a los hermanos como Jesús nos ha amado y nos ama. El evangelio pretende decirnos que lo importante no es saberlo o decirlo, hay que hacer la experiencia y vivir amando como somos amados. Hay que pasar de las normas o mandamientos fríos y asépticos a la realidad de la vida, a los hechos. Es necesario también que nuestro amor al prójimo vaya tejiéndose con rostros y nombres concretos.

En esta situación rara en la que nos encontramos, a causa de la pandemia del Covid, hay algo que no podemos dejar de hacer y de sentir: experimentar que El Señor nos ama y quiere que seamos testigos de ese amor, para todos los que sufren la perdida de seres queridos, la enfermedad, la pobreza y la exclusión social.

Aceptar que somos amados y aprender a amar supone también ser conscientes de que el Espíritu ha hecho en nosotros su morada. El objetivo del Espíritu es educarnos y transformarnos en hijos del Padre semejantes a Jesús.

Los discípulos intuyen que dentro de muy poco Jesús partirá de su lado. ¿Qué será de ellos sin Jesús? ¿Dónde alimentarán su esperanza? Jesús les habla con ternura especial. Antes de dejarlos quiere hacerles ver cómo podrán vivir unidos a Él, incluso después de su muerte.

Antes que nada, ha de quedar grabado en su corazón algo que no han de olvidar jamás: "No os dejaré huérfanos. Volveré". No han de sentirse nunca solos. Jesús les habla de una presencia nueva que los envolverá y les hará vivir, pues los alcanzará en lo más íntimo de su ser. No los olvidará.

Hoy los creyentes necesitamos dar razón de nuestra esperanza como dice San Pedro en la segunda lectura. Dar razón de nuestra esperanza sólo es posible desde la presencia del Señor resucitado y del Espíritu de la verdad en nuestras vidas. Dar razón de nuestra esperanza significa ser testigos del amor de Dios y hacerlo realidad en nuestra manera de vivir. Nuestra identidad de cristianos debe contrastarse continuamente en todas las actividades de la vida. El "ser" se tiene que manifestar en el "hacer".

Termino con las palabras del Papa Francisco en la Vigilia Pascual de este año: "La esperanza de Jesús es distinta, infunde en el corazón la certeza de que Dios conduce todo hacia el bien, porque incluso hace salir de la tumba la vida".