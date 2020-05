Rebajas prohibidas

No sé qué pretende este Gobierno convertido ya en adalid de la incoherencia más absoluta. Lo que dicen por la mañana no lo mantienen por la tarde. Lo que anuncia un ministerio el otro lo rebate y así van pasando los días, las semanas y también los meses. Al ministro Illa no se le ha ocurrido otra cosa que prohibir los descuentos en ropa y calzado, es decir las rebajas, para evitar aglomeraciones. Al comercio, sobre todo al pequeño, le van a dar la puntilla. Esta absurda medida carece de sentido, precisamente porque ya hay establecidas limitaciones de aforo en los locales comerciales para las distintas fases, encaminadas a garantizar la seguridad de comerciantes y consumidores.

No te abren las puertas si no pides cita previa. Entonces, ¿dónde está el problema? Resulta sangrante que esta limitación que el ministro se ha sacado de la manga sólo afecte a las promociones en venta física. Vamos a ver, botarate, si ahora que el comercio abre sus puertas, después de dos meses largos de inactividad, no lo hace con ciertos atractivos en forma de rebajas, en forma de descuentos, el comercio, sobre todo el pequeño, se ahoga, se muere por inanición. El año para ellos, como para tantos colectivos, está perdido, sólo que ellos, tienen que pagar todo lo que habían comprado para primavera, Semana Santa, bodas y comuniones y si no lo sacan, eso, representa su ruina.

La desventaja competitiva, en un momento tan crítico, respecto a las grandes plataformas internacionales que seguirán operando por Internet sin ninguna restricción, es salvaje e inasumible. Este nuevo 'veto' no deja muy bien parado al Gobierno que solito, sin ayuda de nadie ajeno al poder, se mete en jardines de todo tipo. Este año, como nunca, todas las administraciones, Ayuntamientos, Diputaciones, Autonomías, Gobierno central, están en la obligación de ayudar no de poner la zancadilla. Prohibir acciones comerciales que no conllevan peligro alguno porque para eso está el sentido común de los comerciantes es un grave error. El Gobierno está en la obligación de pensar habida cuenta de la situación delicada por la que atraviesa este sector y que sólo en textil podría perder 65.000 empleos.

No me extraña que distintos países de la Europa común nos miren con lástima. El déficit por encima del 10% coloca a España, según expertos y analistas, al borde del rescate europeo, que será con condiciones, aplicando mecanismos de salvamento del tipo que no gustan a Iglesias. No se puede seguir machacando inmisericordemente a las pequeñas y medianas empresas. Sólo falta pisotearlas. Medidas de ese calibre empujan a los propietarios de estos establecimientos a la desobediencia comercial.