A golpes de ciego

Hace ya un tiempo que colgué la pluma. Ando ahora lejos de esa facilidad que otorga en unos casos el oficio, en el mío, no mucho más que la afición. He leído, cómo no, el artículo "Las otras pandemias" de Mari Cruz Hernández, secretaria de Organización del PSOE, del pasado 1 de mayo. En él mi nombre. No acierto a calificar el artículo: ¿Libelo? ¿soflama? ¿simple arenga para unas huestes en horas bajas?... ¿Tan mal, me pregunto, ven el momento actual, tan oscuro el futuro, que necesitan distraer la atención buscando culpables?; ¿No les vale con lo que hay dentro?. ¿A qué obedece, si no, esa burda acusación a la Iglesia de "manejo ideológico, utilización de los muertos y del sufrimiento de las personas, virus que combatir?". ¿De verdad que entre los diecisiete colectivos, a los que con toda razón les otorga la firmante "reconocimiento y aplausos infinitos", no tiene cabida ni lugar ninguna de las instituciones de la Iglesia?, ¿ninguna?. ¿Ha oído hablar por casualidad de Cáritas?. Sólo, curioso, cuatro pobres diablos, que se le han cruzado en la cabeza a la firmante, y entre ellos , curioso, el papa Francisco, al que se le reconoce la nada gloriosa misión de guiar una Iglesia "epidemia pandémica de la historia de la humanidad". Dudo y sospecho al tiempo la autoría del artículo.

Cuando es la misma Europa la que carga contra España, descalifica la gestión de la crisis y está para volvernos la espalda; cuando la propia UGT y afines arrían banderas porque claro, ¿quién les llama ahora a ellos, con causas pendientes en los Juzgados, a salir a la calle?; cuando los "fieles" aliados se lo están pensado si vale la pena o no mantenerse en un barco a la deriva; cuando es la opinión pública la que se refugia en sus móviles y se rebela contra la manipulación de los medios de comunicación y el abuso del estado de alarma; cuando se han vaciado las arcas y ya no hay fondos para arrimar voluntades? ¡bingo!, he ahí los culpables: la derecha "que inventa bulos para ganar votos" y esta malhadada Iglesia, que se alía con los ricos y desatiende a "los más pobres, a los más débiles, a los más vulnerables".

El uso interesado de unos nombres, que parecen librarse de la quema, el mío entre ellos, es todo menos un elogio. Se los podía guardar. No somos más que el viento que se esfuerzan en golpear quienes andan sonados y a punto de besar la lona. Como tenemos tiempo para todo invito a mi sorprendente "admiradora" a leer la sensacional obra "Los desorientados" de Amín Maalouf, premio Príncipe de Asturias 2010. Se verán retratados. "Al enarbolar, dice en el Epílogo, el fantasma de un naufragio inminente, ¿no me he arriesgado a desesperar a quienes me leen?. Qué triste sería que el trasatlántico de los hombres (léase España) siguiera navegando hacia su perdición inconsciente del peligro, convencido de ser indestructible". En el entretanto la orquesta sigue sonando la eterna sinfonía de la fobia antirreligiosa tan a mano de los de la hoz y el martillo. Es por lo que veo la primera de las lecciones del Manual para Secretarias de Organización, que tan bien ha personalizado Dña Mari Cruz Hernández. "Quien intenta salvar un naufragio corre el riesgo de apresurarlo". Pero hay en este que llamamos "gobierno" quien a guisa de capitán de barco se repite una y otra vez: "La razón la tengo yo y la que se equivoca es la historia".