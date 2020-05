España llena, rebosante

Como vengo escribiendo, lo único positivo que puede sacarse de desgracias colectivas como esta pandemia interminable es la detección precisa de nuestras mayores debilidades, para intentar solventarlas y tratar de que desgracias posteriores nos pillen mejor preparados y más fuertes. Me parece obvio que lo que se está revelando estos días con mayor crudeza es que somos extremadamente débiles como país, poco cohesionados y muy escasamente productivos. Y ojo a esto último, para que no se interprete mal. No, no somos un país de vagos, como creen los cretinos dirigentes holandesas y otros nórdicos. Nuestro gran problema es que somos un país de sumisos, de obedientes, donde son mayoría quienes no quieren líos y hacen lo que se les manda, aunque vaya en contra de lo que creen, piensan y desean. Supongo que cuarenta años de una dictadura que exterminó casa por casa a los disidentes, a los que piensan diferente, a los que se rebelan y alzan la voz, a quienes no agachaban la cabeza ante todo, deja huella para siglos. El caso es que aquí se trabaja mucho y bien, sin decir ni pío, pero se trabaja solo en lo que nos han mandado, que son cosas muy poco productivas y nada competitivas.

En su día nos mandaron abandonar el campo, por ejemplo. Es así. La negociación para entrar en la Unión Europea fue un trágala. Nos ofrecieron dinero, mucho dinero, montañas aparentes de dinero, para que nuestra entrada no dañara el potente y muy protegido campo de franceses y alemanes, entre otros. También se nos exigió desmantelar la poca industria que teníamos. Decían que no era rentable, que costaba más mantenerla que comprar fuera lo que producían. Y supongo que tendría razón en algún sector, en fábricas concretas. Pero es que no sobrevivieron apenas ni los astilleros, donde éramos punteros, porque hemos vivido siempre junto al mar, viviendo de él, construyendo barcos. Y siendo, como éramos, sustancialmente campo, productores de alimentos, asistimos atónitos a un desmantelamiento lento pero inexorable de buena parte de lo que nos daba sentido económico y rentabilizaba la enorme extensión y variedad geográfica del país. El famoso granero de la Meseta; las copiosas producciones de leche de calidad de Galicia, Asturias y otras zonas de pastos siempre verdes; los viñedos y olivares de otras tierras; la producción derivada de la rica ganadería del conjunto; las incipientes pero prometedoras industrias que transformaban todo lo anterior y nos ponían en el mapa de la economía mundial? De todo eso ha quedado poco, hasta dejarnos muy, muy lejos de los niveles siquiera de autoconsumo. Nos convencieron, ya saben, de que es absurdo plantar manzanos en la huerta, cuando nos sale más barato comprar kiwis de las antípodas o bananas trasatlánticas. Como si lo absurdo no fuera justamente eso.

La derivada final de toda esa serie de renuncias, sustentadas en la sumisión y en nuestro mayoritario afán de no meternos en líos, es la España vacía que hoy padecemos. Hemos desembocado en un país hemipléjico, en el que la sangre económica solo bombea al corazón madrileño y a unas cuantas extremidades periféricas. El resto se desertiza porque carece de futuro y por tanto no puede retener población, que ha de asegurarse un futuro donde se concentra la actividad. La cuestión es que tras cuarenta años de post-dictadura, de democracia si prefieren, hemos desaprendido lo mucho que sabíamos y ahora apenas sabemos hacer algo, en términos colectivos. Ni siquiera somos capaces de fabricar medicamentos a gran escala e innovando, ni tests que detecten virus. Tampoco sabemos ya lo que sabían nuestros antepasados, que fabricaban cuanto se necesitaba, fuesen barcos, carros, aperos de campo o máquinas industriales. Y el colmo de los colmos: estamos olvidando incluso cómo alimentarnos sin ayuda, por nuestros propios medios, aprovechando el fértil país que habíamos heredado. Todo esto es lo que, de pronto, nos pone ante los ojos la brutalidad de esta pandemia. Tenemos que repensarnos como país, como proyecto colectivo. Esto iba fatal y si ahora nos toca una gran reconstrucción lo último que debemos hacer es reconstruir lo que había, tal cual, lo más fielmente que podamos, como si no hubiera pasado nada.

Yo no quiero que reconstruyamos una España vacía, sino que recuperemos una España llena de gente, vida y actividad por todas las Comunidades y comarcas. No quiero un campo desolado, en el que solo puedan sobrevivir héroes numantinos, los últimos de cada estirpe y que carezca de otro destino que caer en manos de grandes grupos industriales y de ocio, que lo pongan al servicio de las ciudades. No quiero vivir en un país cuya mayor industria sea la de divertir a los más prósperos, como destino turístico. Hay que aprovechar esta enorme crisis sanitaria, la brutal crisis económica que le sucederá, la crisis aún mayor del cambio climático que aún no nos acabamos de creer, para cambiar nuestro destino. Pensemos en ello, porque, como digo, es lo único positivo que vamos a poder sacar de esta plaga bíblica que nos ha caído encima y parece eternizarse. Pero acabará y debe pillarnos, ese final, nada sumisos y muy atentos a eso que llaman la reconstrucción. España llena, Zamora rebosante; un país pujante, autosuficiente y competitivo. Por ahí.