Hace apenas un mes, durante una de las comparecencias del ministro de Sanidad, Salvador Illa, se coló desde la redacción de un periódico la frase: "Yo no tengo la culpa de que usted no tenga estudios y se haya tenido que meter a policía". Tras el alboroto general y el razonable malestar, quedó en evidencia cómo la incorporación de nuevas tecnologías nos juega malas pasadas. En el Pleno municipal del Ayuntamiento Zamora celebrado este martes tuvimos, como consecuencia de un micrófono abierto en el peor momento posible, un ejemplo poco honroso de similares características. En los últimos segundos, después de que el alcalde y el secretario despidiesen el Pleno, se coló un sonoro y extendido: ¡Qué gilipollas es!

Si esto fuera un evento deportivo, tendríamos que pedir el ojo de halcón o el VAR, para apreciar si el exabrupto entró o no entró oficialmente dentro del Pleno. Si debe considerarse como un ruego, un lamento, una pataleta o, simplemente, como un muy desafortunado comentario que, por un descuido, llegó al ordenador de todos los concejales y de todos los zamoranos que siguieron la sesión plenaria desde sus domicilios. Por mucho que no se quiera buscar culpables, ni sacar de contexto ese lamentable lapsus, hay que asumir que la imagen que se transmite no se corresponde con la imagen del Ayuntamiento de Zamora que los representantes municipales debemos transmitir, ni mucho menos con la que los zamoranos y zamoranas merecen observar.

Es una responsabilidad compartida de toda la corporación no llegar a niveles de crispación que desencadenen episodios qué nos avergüencen a todos. Estamos en semanas muy duras para todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. A la preocupación por la situación sanitaria, se suma una creciente incertidumbre económica y vulnerabilidad social, y aparecen múltiples dudas de hasta dónde pueden llegar las instituciones para ayudarles en esta situación de emergencia. Muchas familias se enfrentan a una coyuntura crítica, que puede llevar a naufragar muchos de sus proyectos vitales. Este Pleno, con la batería de propuestas económicas que aprobó por unanimidad, debería de haber servido para aliviar esa preocupación de los zamoranos, en lugar de para convertir el salón de plenos virtual en un plató de televisión de un programa del corazón.

En nombre de mis compañeras y del grupo municipal del PSOE quiero pedir disculpas a todos los zamoranos y zamoranas. Tanto a aquellos que siguieron un Pleno tan bronco, como aquellos que tan solo han tenido noticia del desafortunado incidente final. A unos y a otros, quiero mostraros mi malestar por ese tipo de conductas. Las riñas y el cruce de acusaciones entre el alcalde y los concejales del PP desvirtuaron un Pleno municipal trascendental. Las intervenciones finales enturbiaron los importantes acuerdos que se suscribían la pasada mañana. Acuerdos enmarcados dentro de los programas Relanza 2 y Relanza 3, en los que se aprobaban ayudas a autónomos y se proporcionaba un colchón para amortiguar el golpe en la maltrecha economía de muchos vecinos y vecinas de Zamora. Y también pudimos discutir algunas de las propuestas que desde el PSOE venimos presentando en los últimos meses, y que esperamos que sean tenidas en cuenta para mejorar las medidas de apoyo económico y social a toda la ciudadanía.

Nuestras iniciativas no serán una condición para el apoyo al equipo de gobierno. Como manifestó el portavoz de Izquierda Unida durante el Pleno, ellos también están en el Gobierno de España, y son sabedores de primera mano de las dificultades que entrañan las labores de gobierno a todos los niveles. Por ello, nuestra pretensión es complementar con nuestro trabajo las medidas que ya se están poniendo en marcha. Los zamoranos no entenderían que nos dedicásemos a poner palos en una rueda, de la que depende el destino de sus familias, locales, negocios y horizontes vitales.

A pesar de ello, las descalificaciones convirtieron los últimos minutos del Pleno del pasado martes en un patio de colegio. A unos se les acusaba de cutres y populistas, y a los otros de haber traído las siete plagas de Egipto. De un lado a otro, el cruce de acusaciones no servía para otra cosa que para echar más leña al fuego y para avivar unos ánimos ya de por sí caldeados. Resulta irónico que, para un Pleno en el que todos nos pusimos de acuerdo sobre las medidas a aprobar, salgamos tan mal parados. Pareciera que nos cuesta remar a todos en la misma dirección y que, cuando lo hacemos, lo hacemos de mala gana, nos causa mal humor y poco nos falta para empuñar el remo y atizar con él a quien tenemos más cerca.

Más allá de la anécdota, creo que hay motivos más que suficientes para reflexionar. Dentro de unos días, lo que hoy es noticia, caerá en el olvido. Nos olvidaremos de aquel comentario extemporáneo, pero si no cambiamos las formas de debatir nuestras discrepancias, volveremos a repetir los mismos errores que el pasado martes. Lo peor de que un Pleno municipal acabe con insultos, no es el escándalo puntual que pueda generar. Lo peor que puede suceder es que, por la frivolidad de unos pocos, los ciudadanos terminen pensando que ese "gilipollas" iba por ellos.