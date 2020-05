Opinion | Laura Rivera: Comparto el olivo de Violeta para los sanitarios sin mes de abril

El mes de abril que a mí me robaron empezó un día de principios de mayo, el día de mi cumpleaños que mis alumnos -todos chicos- acababan de cantarme nada más entrar en clase, cuando al acabar el último y desafinado grito "¡feeeliiiz!" vibró el móvil en silencio y con voz de gravedad y urgencia oí algo de un accidente, Violeta, un cuchillo, un paciente, no saben, la están operando. "Vamos Laura, hay que ir a Palencia". Mis habitualmente ruidosos alumnos enmudecidos, esperando. "Le ha pasado algo a mi hija, quedaos aquí tranquilos, por favor no la arméis ni os vayáis hasta que venga alguien". "No te preocupes Laura que esperamos aquí". Aviso que me voy y dejo la clase y los chavales solos "que ya sabéis como son". "No te preocupes Laura que aunque sea voy yo". Sé que no puedo esperar ni un solo minuto a que venga alguien, yo que nunca les dejo solos. "Nos portamos bien, Laura, vete tranquila". Están asustados. Estoy preocupada.

Por eso ahora que tanto personal sanitario en sentido amplio está arriesgando su salud para atender y curar a los afectados por el coronavirus en esta primavera que ha florecido mientras estábamos en casa, me acuerdo -no más porque es imposible- pero me acuerdo especialmente de cuando Violeta se nos fue en el mes de mayo nada más empezar su trabajo con esa puntualidad de: "La que siempre estaba/ la que no faltaba/ la que llegaba tarde/ pero llegaba" (gracias por tus palabras, Nury). La que llegaba tarde pero llegaba a todos los sitios sin importancia, pero llegaba a tiempo en el trabajo y la primera en los temas importantes.

Mi hija Violeta era psicóloga clínica, después de los once años de estudio de la licenciatura, el PIR (psicólogos internos residentes) y el año de preparación de éste. Hacía pocos meses que había empezado a trabajar y era una profesional excelente, según decían sus compañeros. Luchaba por la salud mental de las personas infectadas por el virus que lleva a la tristeza, a la depresión, a la falta de control, a la alucinación, a la agresividad, al asesinato. Le robaron todos los meses de abril que podía haber vivido. Sabemos quién, pero podríamos seguir preguntando por ella: "¿quién me ha robado el mes de abril?, ¿cómo pudo sucederme a mí?" Y nada más, Sabina, porque Violeta no guardaba los meses de abril en un rincón del corazón. Su corazón era como su sonrisa, una puerta abierta a la vida y a la esperanza.

En Zamora no se conocía su faceta profesional pero sí en donde había estudiado y trabajado. Y en el centro -"loquiátrico" dicho con cariño- donde desempeñaba su trabajo, plantaron un olivo en su recuerdo y como homenaje. Un árbol de la paz para quien tanta paz había repartido con su silencio y sus palabras; rodeado de plantas de color violeta para que florezcan todos los meses de abril y mayo robados a su vida; un árbol centenario para un recuerdo eterno. Un homenaje a quienes se vuelcan en la ayuda a los demás aunque a veces les cueste la salud y la vida propia.

El árbol de Violeta, cuando se olvide o aunque quizás ya se haya olvidado su recuerdo, seguirá representando su trabajo, su vida, su? (no puedo decir su muerte porque está viva en mí), su otra forma de permanecer con las personas que la conocimos y la queremos.

Un olivo de paz que representa a los vencedores de la batalla contra los virus que matan y destruyen, es un hermoso homenaje a los que nos dejaron ayudando a vivir a los demás como Violeta. Sería un hermoso homenaje a quienes hoy siguen realizando su trabajo en la sanidad porque un día lo eligieron para salvarnos de la muerte: "Hay un olivo en el jardín que se plantó cuando un accidente se llevó las sonrisas, las palabras, la dedicación, el trabajo".

Hay quien defiende en las instituciones un luto oficial con banderas a media asta para acompañar la ausencia sin despedida de las víctimas del virus que nos ha robado parte del mes de abril. Si no fuera porque no nos hemos rendido; si no estuvieran tantas personas necesitadas del ánimo para superar la pandemia a quienes el luto oficial les puede recordar la muerte como si les enviaran una corona de flores; si no nos hubieran roto tantas banderas como las que cantaba Labordeta "las que nos robó la vida, la lluvia y la ventolera de nuestra dura derrota".

No saben que quienes no se despiden de amigos y personas queridas nunca se van del todo: se quedan con nosotros porque tienen que contarnos sus últimas palabras, sus últimos recuerdos, a quién echaron de menos, su último porqué. "¿Os ha dicho algo?, ¿cómo estaba?, ¿preguntó por alguien?, ¿dijo algún nombre?" Extrañeza, silencio como respuesta a mis preguntas de madre para creer que no se sintió abandonada.

Los que se van solos estos días porque no pueden ser acompañados ni en su velatorio, se quedan para siempre, llenándonos de respuestas.

Como no hemos podido salir a la calle no hemos podido comprobar hasta hace poco que "nos podrán cortar todas las flores pero no detendrán la primavera" (Pablo Neruda). Y que por ello ha reventado de vida la ciudad y los campos y los árboles en cuanto salieron a la calle los niños que estaban encerrados en sus casas pensando que la calle no era más que un balcón en el que se oía cantar a los pajaritos cuando se paraban los aplausos de las ocho.

Comparto el olivo de Violeta, que se fue cuidando a otros, con todas las personas que trabajan cuidando la salud y la vida estos días y con los que como ella parece que se van solos, pero siguen con nosotros.

Mira, Violeta. Hay un virus que no nos deja acompañar a los que se van y que está afectando al personal sanitario. Dicen que nos han robado el mes de abril. Pero sabemos que "después de abril, vendrán los soles de mayo floreciendo por tus ojos las esperanzas de antaño" (Labordeta). Y que sigues floreciendo y alimentando el olivo de tu paz, de tu sonrisa, de tus palabras, que hoy quiero dedicar en tu nombre a quienes como tú dedicaron su vida a ayudar y la están arriesgando y perdiendo, como te pasó a ti.

Nosotros, Violeta seguimos enredados en recuerdos. Y como tú creemos en las raíces innumerables del canto del pueblo. Que no cesa como el rayo, porque "si se calla el cantor calla la vida".

"Duerme, se ha dormido con la canción como cuando era pequeña".

Comparto tu canción y tu olivo, Violeta, con quienes comparten hoy y siempre tu suerte. Brindo a tu salud y a la de quienes cuidan como tú la nuestra, la del mundo. ¡Salud, hija, compañera, amiga! Hasta siempre.