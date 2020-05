Panegírico de los bares

No, no vayáis a por el diccionario ni se lo preguntéis a tío Google. Ya os digo yo lo que significa "panegírico": alabanza, loa y elogio. Es una figura retórica antigua que ahora se utiliza sobre todo en funerales, para cantar o enumerar las cosas buenas de los que se han ido. Yo quiero utilizarla, sin embargo, no de modo fúnebre, sino más bien como lo contraro, como conjuro contra la desaparición de esos establecimientos que tan buen servicio han ofrecido desde que el mundo es mundo y desde mucho antes de que España se llamara España y Zamora, Zamora. Los bares, en efecto, no son en absoluto esos lugares expendedores de alcohol que se imaginan quienes no los frecuentan y los conocen tan solo de oídas. También ofrecen refrescos e incluso agua. Además, claro, de las célebres tapas, que en Zamora son legendarias aunque lo sepa todo el mundo salvo los zamoranos. Pero aún teniendo en cuenta todo eso, si a eso los reducimos seguiríamos sin desentrañarlos. Porque si de beber se tratase, nada nos impediría hacerlo en casa de cada cual, incluso de modo más económico. Y si la clave fuesen las tapas, pues, oiga, cada cual que hable de lo suyo, pero en mi casa nunca ha faltado alguien con mano maestra para prepararlas.

El valor de los bares, su esencia, lo que los hace imprescindibles es justo lo que queda cuando se deja a un lado bebida y comida. Lo que en el lenguaje tonto de hoy llamamos servicio post-venta. Los bares son un sitio para quedar, para concertar citas, para vernos con familiares y amigos. Claro que puede uno quedar en cualquier esquina, como quedan en Salamanca bajo el reloj de la plaza Mayor. ¿Y luego qué? ¿Qué haríamos con esa primera cita en la que dos se sonrojan y balbucean y no saben qué hacer con las manos ni las palabras, si no tuviéramos bares pequeños, acogedores y amables donde buscar refugio y apoyo? ¿Qué haríamos con esos grupos familiares sobrevenidos, que llegan en Semana Santa o San Pedro o puentes festivos, que no caben en el piso, si no pudiéramos sugerirles la belleza de las terrazas o las barras amplias de los grandes bares?

Los bares son nuestros centros comunitarios de convivencia y socialización. Cuando yo era pequeño y vivía en Manzanal, el encuentro comunitario, vecinal, de todos, se producía los domingos en misa, a la que acudía el pueblo en pleno. Pero, ojo, tras la misa, subíamos todos, niños incluídos, a las cantinas (había más de una, sí), porque en misa solo habla uno (el señor cura) y en las cantinas hablaban todos, a voces, repasando los asuntos de la semana. Tengo que hacer aquí un apunte y un alto, porque si a misa íbamos todos y todas; a la cantina solo íbamos todos. Esto es, los varones.

Las mujeres marchaban a casa a prepar la comida, mientras los hombres arreglaban el pueblo tomando chatos de vino o aquel vermú aguado (1 quinto de vermú, por 4 de gaseosa). Anotado quede en homenaje a ellas, tan esclavas entonces y, aunque algo se haya avanzado, tan esclavizadas aún hoy por tradiciones tan férreas como perras y patriarcales.

El caso, y a lo que iba, es que la misa, por ejemplo, ha dejado de servir como punto de encuentro del vecindario al completo, tanto en pueblos como en ciudades. Y lo que nos ha quedado ha sido básicamente el bar, la taberna, la tasca, la cantina o el mesón. Y es ahí donde nos encontramos, donde nos conocemos y reconocemos, donde arreglamos el mundo y hasta el universo según avanzan los tragos; donde descargamos penas, llantos, alegrías y frustraciones sobre el hombro siempre comprensivo de los taberneros, si no hay amigos a mano. Es un servicio post-venta y pre-pago. No pagamos por las bebidas o la comida, qué tontería. Pagamos por apoyar el brazo en la barra, por sentarnos a ver pasar la vida en las terrazas, por el refugio contra la soledad o el tedio, por aguantarnos como no nos aguantan ni en casa, por servicios de improvisada confesión y siquiatría?

Estaréis pensando más de uno que esto solo puede estar escribiéndolo un cierrabares, un borrasquilla, un empinacodos y un narizroja. Pero no, que va. Mirad mi foto: se me fueron hace tiempo los años de bares y risa. Personalmente podría ir tirando sin ellos. Pero no quiero. Mi ideal de vejez siempre ha sido el de algunos de nuestros mayores más venerables a los que sigo viendo, a sus ochenta o más años, yendo a sus bares de referencia, a tomar lo de siempre, en tragos cortitos. No puedo imaginar una Zamora sin bares, ni una España sin eso que de modo más amplio llamamos hostelería. Y por eso levanto la voz; porque en el horizonte se dibuja una normalidad que, ay, llaman nueva, en la cual van a tener mala supervivencia las tascas de toda la vida. No sé cómo decirlo, sin que suene algo extremo, pero una vida sin bares? ¿seguro que es vida? No la nuestra, no la que siempre hemos conocido. ¡Ánimo, taberneros! Se habla más de otros sectores, quizá más importantes, acaso más decisivos. Pero yo he querido dedicaros a vosotros este panegírico, porque intuyo a muchos al borde de la derrota y con la tentación del cierre definitivo. Ni se os ocurra. Sois nuestro aliento. Id levantando la trapa.