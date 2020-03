De Madrid al pueblo

Al empezar el último Pleno de la Diputación -celebrado previa limpieza de manos un día antes del Consejo de Ministros que declaró el estado de alerta en España- su Presidente me comunicó que no quería que habláramos del coronavirus ni siquiera para decir que teníamos que estar pendientes de las medidas en la zona rural para luchar contra el virus. Pero sin afán de alertar, no atendimos su propuesta porque en esa fecha sólo se hablaba de las ciudades y corríamos el riesgo de ser olvidados por los responsables políticos también en esta pandemia de salud como lo hemos sido desde hace años en las políticas de desarrollo.

Los pequeños pueblos volvíamos a ser los grandes olvidados de las noticias, de las reuniones, de las medidas excepcionales que hay que tomar. Además, los primeros casos de personas infectadas en Zamora procedían de pueblos; los habitantes de zona rural son población de riesgo por el envejecimiento, y es del dominio público que hay falta de personal sanitario porque no se cubren siquiera las "recortadas" plazas de profesionales, debido a que no son solicitadas por las dificultades de su trabajo en nuestra provincia derivadas fundamentalmente del aislamiento.

Ese aislamiento que es precisamente la única ventaja de la población rural para luchar contra el virus. Como ya estamos aislados, el impacto de las medidas del Gobierno en nuestros pueblos apenas se va a notar ni va a cambiar los hábitos de nuestras gentes: no se abre el consultorio más que una vez a la semana si hay suerte y tampoco está saturado; hace años que cerraron las escuelas; también se cerraron los bares; y si hay que mantener abierta la farmacia y la tienda de comestibles va a ser imposible si no la abren antes.

¡Malo será que si no podemos ir a comprar, al médico o a trabajar, nos multen por salir de paseo a mover las piernas, que encima nos lo ha recomendado el médico para la circulación; la de la sangre, porque lo que es el autobús de línea ya lo quitaron también! Lo que tampoco vamos a poder cumplir del decreto va a ser lo de llamar por teléfono si tenemos síntomas en lugar de ir al centro de salud: porque ni lo uno, ni lo otro.

Por eso queríamos alertar de que nos estaban olvidando desde los poderes públicos. Pero ¡sí, sí! Los ministros no se acuerdan de nosotros, pero ha sido empezar a aplicar medidas de aislamiento en las grandes ciudades para que sus habitantes se acuerden de la España vaciada y aislada de oficio, y vuelvan la vista a ese pueblo que abandonaron nuestros padres, abuelos y bisabuelos, donde se mantiene "esa casa solariega y blasonada", o al menos esa "comarca, patria chica, tierra provinciana", como decía León Felipe de "un pueblo del que no recuerdo nada".

Y como si se hubiera adelantado el mes de agosto o la vuelta a casa por Navidad, algunos "salvajamones" –dicho con cariño por los que guardan el mejor jamón para compartirlo en verano- han pensado "me voy pal pueblo, hoy es mi día", sin pensar que pueden poner en riesgo a sus familiares más mayores. Quizás porque en el imaginario colectivo pervive el recuerdo de lo que les han contado de peores tiempos que estos, la guerra civil y la posguerra, donde se decía que en los pueblos pequeños se pasó menos hambre que en las ciudades porque tenían la tierra y el ganado y el campo, y esa forma de vida que desde las ciudades se valora tan poco hasta que vienen mal dadas. (Acordaos, alumnos de tantos pueblos, cuando os decía que siempre y más en circunstancias graves, el trabajo de vuestros padres era muy importante).

Al día siguiente del Consejo de Ministros que transformó los pronombres relativos del Presidente "lo qué, dónde, cómo, cuándo y cuánto haga falta" en medidas sustantivas, este diario que siempre se ha acordado de los pueblos informaba de peculiaridades de la zona rural, de cómo los alcaldes empezaban a tomar medidas, y de cómo sus habitantes están preocupados porque si el personal sanitario no llega para atender el día a día a los pocos zamoranos que son, menos podrá atender a los que vuelven.

Pese a alguna queja, estoy segura de que la solidaridad tradicional de la gente de nuestros pueblos obligada a ayudarse entre sí por la falta de servicios públicos, va a acoger con el mismo cariño que si vinieran de vacaciones o de fiesta a quienes piensan que en el pueblo hay menos riesgo. Porque son sus hijos y nietos y biznietos y demás familia. Por lo mismo que no deben venir.

A lo que no van a venir es a la Semana Santa porque se ha suspendido. Y eso sí que revela un cambio social importante: mientras en las pestes y gripes de antaño se sacaban los Cristos, Vírgenes y Santos a las calles para que hicieran milagros, ahora se cierran los templos para que el que quiera rece en su casa. Todo un ejemplo de respeto al laicismo y a la ciencia.

Como siempre, también hay algunos insolidarios y partidistas que aprovechan la infección de las ministras feministas que fueron a las manifestaciones del 8 de marzo para criticar al gobierno por no haberlas suspendido. Y lo hacen pese a que sus "machotes" dirigentes, que no asistieron a las manifestaciones, también han dado positivo.

En fin. Como nos vienen advirtiendo que seamos responsables pero no alarmistas porque el miedo también mata, debemos tomar ejemplo de la orquesta del Titánic, que siguió sonando hasta que se hundió. O de la canción de Sabina: "que el fin del mundo nos pille bailando". Eso sí, bailando en casa, suelto en vez de "agarrao", y con las manos limpias.

¡Nos vemos en las calles! Pronto, espero. Cuando podamos.