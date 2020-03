Nunca llueve como truena

Una de las características de aquellos países en los que el desarrollo económico, social y el estado del bienestar se ha asentado y donde hay generaciones completas que no han padecido ninguna tragedia colectiva es considerar que lo pueden todo, como si mientras la tarjeta de crédito tuviese saldo poco menos que fuésemos inmortales.

Claro que si de España hablamos, esa sensación se convierte casi en una forma de ser, dado que nuestro acceso a ese estado de bienestar ha sido más tardío y, por tanto, nos resistimos a que pudiésemos tener que abandonarlo cuando aún estamos paladeando su mieles. Y quizás es esta perspectiva la que hace que ante la pandemia del COVID-19 la primera reacción haya sido la de los memes jocosos, bromas de mal o peor gusto, chistes y otras chacotas, como si un virus conociese de nacionalidades, o como si tuviésemos una especial protección de los dioses. Y como también es propio, de repente pasamos de la comedia a la tragedia y entonces entramos en pánico, arrasamos con los supermercados, desoímos las recomendaciones de las autoridades o incumplimos sus órdenes y nos lanzamos a una especie de sálvese quien pueda, que a mí no me va a pillar.

Vómito me han producido los mensajes de presunta broma ante la expansión del coronavirus, pero no menos que los mensajes apocalípticos de una especie de castigo divino por nuestra sociedad disoluta y aún más repugnancia la falta de civismo de muchos, la irresponsabilidad de buena parte de nuestros gobernantes y, sobre todo, la inconsciencia de la mayoría.

Parece como si después del enorme esfuerzo que cuesta adquirir una casa, ahora que nos recomiendan, cuando no nos ordenan, que permanezcamos en ella por nuestra salud y por la del resto de la ciudadanía, no pudiésemos con ello, quizás porque una casa no necesariamente es un hogar, por muy grande que sea la hipoteca, y nos sintamos como los versos lorquianos, "yo ya no soy yo/ni mi casa es ya mi casa".

Pero por muy grande que sea el apocalipsis, pasará, y volveremos a reanudar nuestra vida, aunque quizá ya no seamos los mismos, porque en estos días de confinamiento sine die vamos a vernos obligados no solo a convivir intensamente con nuestros familiares más próximos, sino, sobre todo, con nosotros mismos y sin excusas y en casa. Pocas razones hay, para la mayoría de la población, de salir, y, por lo tanto, más pronto que tarde nos acabaremos enfrentando con lo que el vivir cotidiano nos permite ir escamoteando por si no nos gusta lo que vemos, nosotros mismos, quiénes somos y adónde queremos ir, pues al final, como la letra de esa alegría tan bien cantada por Camarón y Mayte Martín, "nunca llueve como truena".

Ahora está tronando y mucho, y en esta tormenta algunos moriremos, pero seremos muchos más los que seguiremos viviendo y en el trayecto intermedio, en medio de este tronar, bueno será que nos pongamos en paz con nosotros mismos para afrontar la vida tal como la deseamos en el futuro, ahora que este se nos hace tan incierto. Y no se trata de ponerse en paz para el final, porque, como decía el historiador romano Tito Livo, el fin del mundo no va a ser mañana, sino de ponerse en paz para seguir caminando cuando los truenos den paso a una lluvia que poco a poco irá dejando un cielo despejado. Y cuando amaine el temporal, bueno será que no volvamos a dejar en manos del destino todos los propósitos vitales que nos hemos hecho ante el temor de la muerte vírica, porque entonces lo peor estará por llegar, que será vivir desasidos de nosotros mismos oyendo el doblar de campanas, que, como escribió el poeta John Donne, doblan por ti, por nosotros.

No hay mal que por bien no venga es la frase con la que una amiga del alma me dice que su madre afronta la pandemia y quizás la sabiduría popular no sea mala idea para el día después y así nos lancemos a hacer todo lo posible por que ese bien por venir sea nuestro.