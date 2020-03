Muchas gracias

Muchas son pocas para la gratitud que debemos al personal sanitario de Zamora, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, personal administrativo. Todas las muestras de cariño me parecen pocas. Pero también me parece imperdonable que en esta relación de gratitud sincera, hayamos olvidado a los farmacéuticos. También ellos están al pie del cañón dispensando medicamentos, atendiendo consultas puntuales e incluso soportando improperios inmerecidos cuando no disponen, por ejemplo de mascarillas u otros medicamentos que se han ido agotando debido a la enorme demanda.

Estos días he tenido la oportunidad de ver a muchos de estos profesionales, exhaustos, cerrando tardísimo sus farmacias, ante la enorme demanda de ciertos medicamentos, de alcohol, de agua oxigenada, de desinfectantes y de las tan traídas y llevadas mascarillas. Vaya para todos los farmacéuticos de Zamora, querido Tomás, el reconocimiento de los zamoranos que sabemos valorar su entrega, su dedicación y su esfuerzo. Un beso enorme para Tatiana y Diego.

Tampoco es de recibo que olvidemos a la Guardia Civil, Policías Nacional y Local y Protección Civil, que no han bajado la guardia ni un solo momento, que vigilan para que se cumpla todo lo prescrito porque esa y no otra es la única forma de librarnos de este 'turista' indeseado, llamado Covid 19. Ellos también se exponen, como se exponen los farmacéuticos, sin que les quede otra. Pocas veces se valora su trabajo, con soltar el desagradecido 'les va en el sueldo', algunos se quedan tan oreados. Pues no, no les va en el sueldo. Sin ellos, las calles, los pueblos, las carreteras, serían un caos. Sin embargo, ahí están, realizando su trabajo de buen grado e incluso el trabajo que no les corresponde. Policía Nacional y Local, Guardia Civil y Protección Civil también merecen el reconocimiento ciudadano.

Otro tanto hay que decir del personal de las gasolineras de Zamora. Ellos tampoco pueden 'trancar'. Como tampoco pueden hacerlo los trabajadores de los supermercados, del mercado de abastos, de las pequeñas y no tan pequeñas tiendas de alimentación, que no quieren dejarnos sin lo básico, sin lo más necesario. Sin el pan nuestro de cada día que bien temprano se levantan a amasar los panaderos. Los empleados de los supermercados y mercados, sus propietarios, también son héroes anónimos expuestos al contagio que nunca se sabe cuándo y por dónde llega. Con esto no contábamos. No esperábamos pasar por una situación de esta envergadura, de esta magnitud que nos va a poner a prueba a todos los españoles.

Cuando mi médico de cabecera, Antonio Santos Bartolomé, me dijo hace algún tiempo que el coronavirus había venido para quedarse y yo lo conté en un 'zamoreando' pidiendo adoptar medidas, me dijeron que exagerábamos los dos. Yo sé que Antonio es un buen médico y que nunca se equivoca en su diagnóstico. Me lo dijo con tanta firmeza que no dejó margen a la duda. Aquí está el Covid, habitando entre nosotros, dejándonos cargados de preocupación y de problemas. Y para problemas, a los que tienen que enfrentarse las pequeñas y medianas empresas, a las que de forma urgente, y controlada la situación sanitaria, el Gobierno está en la obligación de ayudar, porque los Bancos nunca harán nada para evitar la debacle. También a ellos, gracias. Gracias, muchas gracias, a todos los que trabajan por y para nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra seguridad. Gracias a médicos y enfermeras. Gracias a los farmacéuticos. Gracias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en breve, también a las Fuerzas Armadas. Gracias a todos los establecimientos de alimentación y, por favor, no suban los precios, la gratitud se convertiría en otra cosa.