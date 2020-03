Estado de responsabilidad

No voy a predicar sobre la necesidad de cumplir con las medidas establecidas por el Gobierno ni con las que dicta el sentido común. No voy a predicar sobre eso porque ya todos somos lo suficientemente mayorcitos, formados e informados, como para entender el alcance de lo que puede suponer el coronavirus si, por nosotros y por los demás, no hacemos lo que corresponde, esto es, actuar con responsabilidad individual y con deseo de hacer el bien y no el mal al prójimo, que a veces resulta ser alguien lejano y desconocido y a veces alguien muy próximo y querido.

Sobre esto llenarán las páginas y los minutos en los medios de comunicación y en las redes sociales quienes hace solo cuatro días consideraban que esto era una mera tontería pasajera. Y es que la gran mayoría de quienes tenían la información de la que carecíamos el conjunto de la población trataban de llevarnos a todos en volandas a unas concentraciones públicas de esas que les gustan, de las de los abrazos, los besos, la sonrisa perenne porque el mundo es de color de rosa y somos los más guays entre los guays. Para el totalitario de convicción, formación o influencia, es decir, para el que, sabiéndolo o sin saberlo, bebe de las fuentes del marxismo, bajo el nombre que se le quiera dar, a la derecha o a la izquierda del espectro político, la ideología debe anteponerse a todo lo demás. Y de ahí precisamente han venido las peores hecatombes que ha sufrido la especie humana.

Lo cierto es que nunca antes, en la memoria de las generaciones hoy existentes en España, hemos vivido una situación parecida, de ahí el estado latente entre el shock y la incredulidad con lo que está pasando. Y de ello un par de lecciones que deben extraer nuestros gobernantes pero que sobre todo hemos de interiorizar cada ciudadano.

La primera es que está muy bien tratar de cambiar el mundo desde las ideologías pero siempre que estas no nos cieguen en la gestión del día a día o sirvan para camuflar o esconder la realidad tras el subterfugio de una utopía que precisamente por ser imposible se llama utopía. La segunda, que deberíamos desconfiar siempre, y cada vez lo hacemos menos, de los mesías que nos conducen solo con las palabras que queremos escuchar, con las que suenan a nuestros oídos suaves como el siseo de la víbora deslizándose por el suelo.

Fiémonos más de quien nos advierte con sosiego, conocimiento e inteligencia de los riesgos y oportunidades con los que vivimos y menos a los que, atronadores, predican el alarmismo en grandes manifestaciones cuando no ostentan el poder o necesitan de la fuerza para doblegarlo en su favor y luego callan o condenan al ostracismo a quienes levantan mínimamente la voz para decir, cuando ellos tienen el poder, que no todo es de color rosa. Por lo demás, paciencia, colaboración y responsabilidad por lo colectivo en el ejercicio de nuestra sagrada libertad individual. Y respeto y apoyo incondicional a los profesionales que, en todos los ámbitos, nos ayudarán que esto se resuelva lo mejor y lo antes posible.

