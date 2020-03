Responsabilidad es lo mínimo que se espera de las personas en la vida cotidiana. También en estos momentos tan delicados que estamos viviendo. Ser responsables significa asumir funciones, tareas, obligaciones, etc., que impactan en uno mismo y en los demás. La clave de la responsabilidad social es actuar pensando en quienes nos rodean, hacer lo que los demás nos gustaría que hicieran con nosotros, salir de la burbuja del individualismo y pensar en el grupo y en la comunidad. En definitiva, dejar de ser islas y comportarnos como si realmente fuéramos archipiélagos. A propósito, comparto la definición de "archipiélago" que leí hace ya muchos años en la Biblioteca Pública de Zamora. Decía: "Archipiélago: conjunto de islas que están separadas precisamente por aquello que les une". ¿No creen que es una definición maravillosa? Separadas por aquello que les une: el agua. Como los humanos, separados, ya que somos seres únicos, pero al mismo tiempo unidos por lazos de solidaridad, sin los que es imposible la vida social.

Por tanto, la responsabilidad social debería de ser un principio de actuación permanente. No es necesario que surjan crisis, pandemias o catástrofes (incendios, terremotos, inundaciones, tsunamis, etc.) para ser responsables y, al mismo tiempo, solidarios con los demás. En la situación actual, con la pandemia del coronavirus y sus efectos condicionando nuestras vidas personales y colectivas, debemos actuar con la mayor responsabilidad social posible. En estos momentos es cuando unas y otros, indistintamente de la edad, el origen social, la etnia, la nacionalidad o el lugar de residencia, debemos pensar en nosotros mismos pero, sobre todo, en los demás. Hacer con quienes nos rodean lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Por cierto, pienso en Inmanuel Kant y en su concepto de "imperativo categórico", condensado en la llamada "ley básica de la razón pura práctica" o simplemente ley moral: "Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad siempre pueda valer al mismo tiempo como principio de legislación universal".

Por eso me enervan tanto las personas que solo piensan en sí mismas: yo, yo y yo. El yoismo como norma fundamental de actuación, aquí, allá y en la Conchinchina, como si fuéramos los reyes del universo y los demás tuvieran que bailar a nuestro ritmo. De los muchos vídeos que circulan estos días por las redes sociales, me ha impactado especialmente el de un médico de urgencia, que se dirige especialmente a los jóvenes o, más concretamente, a quienes se toman esta situación a chirigota, que acuden a los servicios de urgencia y reclaman, porque sí, que se les haga la prueba del coronavirus, que se ponen farrucos y que solo saben exigir, con malos modales, sin atender los consejos de las autoridades sanitarias. En fin, la dictadura de la dicha campando a sus anchas, como si solamente existieran ellos. Y los demás, que se jodan. Perdón por la expresión, pero es que este tipo de personas me sacan de quicio. Menos mal que la inmensa mayoría de las personas tratamos de ser responsables y solidarios. O al menos lo intentamos.