Oración del Santo Padre ante el Coronavirus

Recuerdo escuchar de niño las canciones de Juan Luis Guerra y 4.40, como si de una cita bíblica se tratara. Hoy, después de muchos años, me ha venido a la memoria esto al ver que la Palabra de Dios viene a través de Juan 4, 40. Tal vez, a muchos esto no les diga nada y menos en un momento en el que las siglas y números solo son utilizados para llorar y ante COVID-19, y, como vi de niño, nuestras lágrimas no nos dejen ver las estrellas.

Sí, siglas y lágrimas, como los lamentos del pueblo de Israel en el desierto cuando habían sido sacados de la esclavitud y no podían tener la misma agua que en Egipto para saciar su sed (Ex 17, 3). Es cierto que no estamos preparados para el sufrimiento ni personal, ni comunitario. No estamos dispuestos a pasar por algo que nos obligue a cambiar nuestros hábitos de vida o nuestra forma de hacer las cosas, aunque eso nos lleve a perder todo aquello que nos hace ser personas libres capaces de Dios, ocultándonos en medidas que solo hacen endurecer nuestro corazón para seguir en la misma vida que hemos tenido hasta ahora.

Hoy la Palabra de Dios, como siempre, nos puede iluminar y dar luz a la vida, para que escuchando la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón (Sal 94) en este tiempo en el que debemos encerrarnos un poco en casa, pero no en nosotros mismos. Nunca pensé que hacíamos tantas cosas hasta que empecé a oír "tendremos que suspender", "hay que cancelar", "hay que suprimir", "hay que quitar". Tal vez, mucha gente aproveche para quitar de un plumazo lo que le estorba, o lo que quiere eliminar o lo que quiere introducir con esta crisis, sin embargo, Jesús lo lejano lo hace cercano, lo antiguo lo hace nuevo, sin olvidarse de la persona y sin eliminar lo que necesita, sino transformándolo. A aquella mujer samaritana, extranjera, lejana de la vida de todo judío de bien, no la elimina de su presencia, sino que sale a su encuentro donde lo común, el pozo de Jacob en Sicar, elimina las diferencias. Jesús se acerca al lugar de lo común, al lugar del encuentro, pero no para diluirse en lo que ya hay sino para transformarlo y trasformar: "el que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna" (Jn 4, 13-14).

Hoy en el lugar de lo común es probable que también se necesite no eliminar lo necesario sino transformarlo. Estamos sedientos, sabemos que necesitamos agua, no es momento de tener repleta nuestra despensa y ser almacén, sino de convertirnos en fuente y torrente que sacia la sed al estilo de Jesús, pues "nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado" (Rom 5,2.5). Hace poco, me hablaron de Juan Luis Guerra, no como el de "ojala que llueva café", sino como JLG 4.40, que transformado por el Espíritu me cantaba para cambiar lo que soy y tengo en presencia de Dios: "tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho, Señor, conmigo".