Menos mal que los zamoranos hemos interiorizado los sabios consejos de los expertos sanitarios y de la autoridad competente en la materia, y nos hemos tomado muy en serio eso de saludarnos de forma muy distinta a la empleada hasta ahora. Ni besos, ni abrazos. Un leve roce brazo con brazo o pie con pie y pare usted de contar. No hay que intentar la aproximación para el beso o para extender la mano, porque nadie o casi nadie responde ya a esa forma de saludo. Hay que prevenir para no tener que curar y, a veces, ni por esas.

Mi amigo Manuel me manda todas las mañanas abrazos virtuales y es lo que tenemos que hacer ante la situación crítica por la que atraviesa España. No sé si a día de hoy, habrá una sola comunidad autónoma que se libre de algún contagiado, de algún positivo en Covid 19. Nos está atizando de lleno. Lo lamentable es que esto se sabía, no se sospechaba, se sabía a ciencia cierta y se ha comenzado a actuar muy tarde. No lo digo yo, lo dicen muchos facultativos, argumentando lo que dicen.

Siento que a Zamora también le toque la parte correspondiente de este virus indeseable que está trastocando nuestras 'agendas', en especial las culturales y las tradicionales. Lo siento también por las pequeñas y medianas empresas que van a salir muy mal de este embate. Algunos empresarios están temblando, como están temblando hoteles, restaurantes, bares y cafeterías. El miedo es libre. Lo que no entiendo es que todo se vacíe de la forma que lo hace y los parques infantiles se llenen. Esta situación nos va a hacer mucha pupa.

El Gobierno de la nación y el Ejecutivo autonómico deberían tener previstas ¡YA! ayudas para las Pymes, para que cuando concluya este periodo de tiempo, no se vean abocadas al cierre. Vale ya de cuidar y mimar a las grandes que saldrán mejor paradas. A mí me interesan las empresas de esta mi tierra que tampoco están muy boyantes. Hay miles de fórmulas para ayudar a superar el bache, porque si no se ponen en marcha, si no se implementan, Zamora se irá a tomar vientos a la Farola por no decir una frase mal sonante.

Pienso y mucho, en las personas mayores, en las personas con patologías previas, en el cuidado extremo que precisan. Tampoco se ha habilitado nada para ayudar a las familias, pequeñas o grandes, con personas mayores a su cargo, a las que mantienen en casa pero a casa también se lleva lo que se 'coge' fuera de ella. Y es una angustia que paraliza mente y cuerpo. Las recomendaciones son ya medidas obligatorias pero yo me pregunto si las medidas higiénicas son suficientes. Ni reuniones de mil, ni reuniones de trescientas personas. Un poco de coherencia, por favor. Con un contagiado que haya en la reunión minoritaria, ya es suficiente.

No podemos anteponer nada a la vida, a la salud de las gentes. Si hay que cerrar, se cierra. Si hay que clausurar, se clausura, si hay que cancelar, se cancela, pero que se busquen soluciones para el día después. No podemos dejar a su mala suerte a los perjudicados. El daño económico ya está hecho pero, puede recuperarse. Las vidas que se pierden no se recuperan más. Tengo mi pensamiento sobre todo en un colectivo amplio al que admiro y entre el que hay muchas personas a las que quiero de corazón: los sanitarios. Médicos y enfermeras a los que no queda otra que permanecer, que seguir al pie de ese cañón que está cargado, no con bala, sino con obús. A todos ellos quiero enviarles mi abrazo virtual, el cariño y la gratitud de la práctica totalidad de zamoranos. Por cierto se notan las medidas tomadas en el Complejo Hospitalario, que son de agradecer. Un Hospital no puede parecer una verbena. Y, ya sabe: ni besos, ni abrazos.