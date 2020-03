Solo jugaban al fútbol los amigos del que tenía el balón

Hace años, entre los chavales, siempre había alguno que tenía un balón, y era ese y no otro quien decidía quien jugaba y quien no jugaba al fútbol en la plazuela. De manera que si no tenías balón más te valía estar a bien con quien si lo tenía para no quedarte a dos velas, y aburrirte como una mona. Poco a poco, iba aumentado el número de chicos que contaban con balón, de manera que el abanico de posibilidades de poder jugar iba aumentado, a la vez que desaparecían los abusos que se daban cuando solo tenía un único dueño. Y así, cada uno podía elegir con quien quería jugar y con quién no. Hasta que llegó el momento en que todos tenían balón, bien fuera de cuero o de plástico, más grande o más pequeño. Pero entonces lo difícil era ponerse de acuerdo para jugar todos juntos, ya que las normas de unos no eran aceptadas por otros. No obstante, se aprendió a ceder, a negociar, y de una manera u otra llegaba a participar todo el mundo. Hasta que llegó un momento en el que los chavales empezaron a mostrarse inflexibles en sus planteamientos, queriendo todos organizar el cotarro, y la consecuencia fue que se dejó de jugar, y la plazuela se quedó vacía.

Algo similar está pasando en el mundo de la política, que antes el balón lo tenían solo el PP y el PSOE, y unas veces se jugaba con el balón de uno y otras con el del otro, turnándose para obtener la titularidad unas veces y otras para ser reservas, pero, al fin y a la postre, los dos llegaban a jugar siempre. Pero la situación ha cambiado, porque ahora hay otros que también tienen balón, y hacen lo posible por lucirse haciendo una finta o marcando un gol por la escuadra.

A esos dos equipos, o partidos políticos, se les han roto los esquemas, y andan dando palos de ciego pretendiendo que la cosa vuelva a ser como antes, como aquella época en la que jugaban en la plazuela. Pero esa situación, les guste o no, no tiene pinta de volver. De manera que, si quieren seguir jugando no les quedará otra que buscar alianzas, y que mejor que hacerlas entre ellos mismos. Podrán hacerlo mientras sigan acaparando las mayorías de las izquierdas y de las derechas que, al fin y al cabo, coinciden en muchos temas esenciales para la sociedad. Sería la única forma de no pasar por el aro de los minoritarios, ya sean populistas e independentistas, que tratan de imponer jugar con un balón que, casualmente, siempre es el suyo.

Resulta que el PP pone a parir al PSOE porque éste busca alianzas entre los separatistas en aras a conseguir aprobar los presupuestos generales del Estado, ya que ello obliga a tratar con especial deferencia a las autonomías vasca y catalana, en detrimento de las demás. De manera que no le falta razón a quienes se quejan de ello, porque es evidente que lo que den de más a esas dos autonomías lo tendrá que detraer de las otras quince, por aquello de los vasos comunicantes, que cuando uno sube de nivel el otro baja, ya que el volumen permanece constante.

Está claro que no puede haber jamón de jabugo para todos, pero lo cierto es que no puede tocarle siempre a los mismos, precisamente a los más ruidosos, a los que gozan de mejores índices económicos y más altos niveles de empleo, a los que utilizan el chantaje para tratar de incumplir el "contrato" que tienen firmado con el conjunto de la nación en forma de Constitución. Por ello, si el PP se mostrara dispuesto a pactar grandes acuerdos en materia presupuestaria, en el tema del independentismo, y ahora, últimamente en el problema del "coronavirus", el país no se vería abocado a correr peligrosas aventuras.

De la misma manera, si el PSOE fuese de verdad un partido representativo de la gente trabajadora, de esa que vive al día, y de la clase media a la que dice defender, estaría dispuesto a proponer al PP, algún tipo de pacto en lugar de ceder frívolamente transferencias y grandes partidas presupuestarias a los que menos lo necesitan. De esa manera evitarían tener que bajarse los pantalones ante quienes no solo ignoran a quienes no piensan como ellos, sino que los desprecian llamándolos "bestias carroñeras".

Pero ni un partido ni el otro parecen estar por la labor. Porque a ambos solo les interesa jugar al balón en la plazuela con las normas que ellos impongan. De manera que, ante ese panorama, el resultado final va a ser que nadie llegue a jugar, y no porque no se disponga de balón, sino por el desinterés de los partidos.

Mienten, luego existen, parece ser su slogan, y lo hacen con tal dominio de la escena, que parecen actores en plena interpretación farandulera, ya que mezclan mentiras con verdades, e intentan demostrar que son solo "los suyos" quienes tienen razón, porque los contrarios, cuando menos, son perversos e incompetentes.

Mienten, luego existen. Mientras los separatistas continúan avanzando, y jugando al fútbol como quieren, apoyándose en la simple estrategia de permanecer unidos, a pesar de la falta de uniformidad entre los partidos y asociaciones que forman ese frente.