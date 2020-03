Como la tradición como excusa

Ojeaba una revista cuando vi aquellas cifras de vértigo: "... Existen en el mundo entre 113 y 200 millones de mujeres desaparecidas. Cada año entre 1,5 y 3 millones de mujeres y niñas pierden la vida como consecuencia de la violencia o el abandono por razón de su sexo, alrededor de 600.000 mueren al dar a luz en condiciones precarias y 47.000 fallecen como consecuencia de abortos inseguros..." Se trababa de un informe sobre la situación de la mujer y los datos no dejaban lugar a dudas sobre el horror de una violencia calificada por la Organización Mundial de la Salud como epidémica.

Sucede que aún hoy existen colectivos para los que la hembra, por su propia naturaleza, está incapacitada para un pleno desarrollo de sus capacidades y defienden que el estado natural de la mujer es el de la sumisión. Tanto es así, que consideran el nacimiento de un niño como una bendición del cielo y la llegada al mundo de las niñas una maldición. Ocasiones hay, incluso, en las que abogan por la eliminación física de las recién nacidas... No. No hemos avanzado tanto como a primera vista pudiera parecer.

Recién empezado el segundo milenio de nuestra era son muchos los que piensan que los derechos humanos no son más que un "cuento" disfrazado de parafernalia y grandes palabras con el único objetivo de beneficiar a quienes los promueven. Son, éstos, individuos que rechazan el principio de igualdad establecido en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que, apelando a la tradición, convierten a las mujeres en posesiones exclusivas del macho. Pero esto no es todo. Tienen el descaro de pedir respeto y, en el colmo del desatino, bufan y se sienten agredidos cuando la comunidad internacional critica los abusos porque piensan que sus tradiciones los legitiman... ¡Faltaría más, negarles una forma de pensamiento que llega de los ancestros! ¡Hasta ahí podíamos llegar!

La situación es delirante por lo que tiene de horrible, de todo punto deleznable, pero no me siento capaz de resumir en estas líneas el asco que me produce. Baste decir que quienes la hacen posible están equivocados. Los derechos humanos no tienen fronteras, son intemporales y deben prevalecer por encima del sexo, raza, creencia o cualquier otra condición. No existen unos derechos humanos europeos y otros africanos, unos derechos humanos islámicos y otros judíos o cristianos. Afectan al conjunto de la especie por igual y nada justifica la discriminación de derechos entre sus elementos. Nada, ni siquiera el arraigo en el colectivo por milenario que sea. ¿O es que alguien en su sano juicio podría apelar a la tradición para justificar la venta de niñas, su secuestro o la negación a la mujer del acceso al conocimiento?

Afortunadamente para nosotros, hace tiempo que la igualdad en los derechos de ambos sexos ha dejado de ser una utopía en nuestro país. La presencia de la mujer en ámbitos que siempre han sido reductos exclusivos del hombre es un hecho hoy día y sus cuotas de participación social aumentan imparables. Son realidades incuestionables, sin duda, pero no bastan. Personalmente me niego a aceptar una sociedad en la que decenas de miles de mujeres son maltratadas diariamente por sus parejas. En cuanto a los asesinatos no voy a entrar en cifras, los datos son de sobra conocidos y hablan por sí solos.

El ocho de marzo ha sido considerado día internacional de la mujer. Es una fecha en torno a la cual se celebran conferencias, manifestaciones, mítines, tertulias y actos de todo tipo a lo largo y ancho del país con la finalidad de conseguir la plena integración. En mi opinión, la igualdad no se va a alcanzar con declaraciones ni con una manifestación más o menos. ¡Ojalá fuera tan fácil! A nadie se le escapa que el camino llevará tiempo y mucha dedicación y empeño, sin embargo, cualquier ayuda es buena. Por ello, quiero aprovechar esta oportunidad para expresar públicamente mi respeto y solidaridad con el colectivo. Con todo. Con las amas de casa, con las luchadoras, con las humilladas.

Apenas pasado el 8 de marzo pienso que es un buen momento para abogar por el protagonismo que las mujeres merecen y también, por qué no, para condenar la violencia de género y denunciar a los sinvergüenzas que la ejercen y a las culturas que la legitiman.