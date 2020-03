De su misma medicina

Hay dichos que son como mantras. Uno de los más usados es ese que reconoce: "donde las dan las toman y callar es bueno" o lo que es igual quien hace daño o habla mal de alguien suele recibir el mismo pago. No se puede incitar al mal esperando recibir bien. Pablo Iglesias, convertido en eterno referente, antes de opositar a político y fundamentalmente una vez investido de tal, cargaba a lo bestia contra todo lo que se moviera a su derecha. Tiraba la piedra y, por lo menos, no escondía la mano, dejaba que otros hicieran mientras él se regodeaba en contra de la casta que para él solo representaban los del Partido Popular, los de Ciudadanos y en menor medida los del PSOE, aunque siempre se tiró a la yugular de sus dirigentes.

El líder morado era de los que fomentaba el escrache, de los que gustaba reventar los actos de los otros. Recordemos lo que se le hizo en 2010 y en la Universidad Complutense, convertida en territorio comanche, a la entonces dirigente de UPyD, Rosa Díez, quien se vio obligada a interrumpir su ponencia en distintas ocasiones. Allí estaban, poniéndola a parir, en primera línea, Iñigo Errejón, Pablo Iglesias y Rita Maestre. Lo que son las cosas, al cabo de los años, Pablo Iglesias ha vuelto a su universidad y ha probado, a pesar de sacar pecho, de la misma medicina que prescribía para los demás. Y no le ha sentado bien.

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos ha vivido en primera persona su primer escrache. Habrá más. Dudo que se haya puesto en la piel de los que con anterioridad sufrieron escrache, de lo que no cabe duda es lo que tuvo que escuchar por boca de un grupo de jóvenes que reventaron el acto en el que intervenía al grito de: "Fuera vendeobreros de la universidad". Desde que motu proprio pasó a engrosar la lista de 'la casta', muchos estudiantes se han sentido engañados y muchos de los suyos se han sentido estafados. No parecen dispuestos a perdonar, por muchos argumentos que este señor quiera emplear en su defensa.

Aunque Iglesias disfrace sus intervenciones, la cabra siempre tira al monte. En su primer escrache, Iglesias iba a intervenir en el acto "Reaccionarismo y fascismo en el siglo XXI", junto al ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, bajo sospecha, y la decana de la Facultad de Políticas, Esther del Campo. No se trataba de demócrata alguno que brille en el orbe de la política, tampoco se trataba de una luminaria de Oxford, de Harvard o de Stanford, no. Iglesias se codea con exdirigentes y dirigentes de países bajo sospecha como la Bolivia de Evo Morales, Cuba, Venezuela o Irán. De esos países proceden los que vienen a adoctrinar a los universitarios españoles.

Los boicoteadores del acto reprochaban a Iglesias haber desatendido a la clase obrera. No han caído en la cuenta de que en el momento actual está en otra cosa. Es quien en realidad decide por Sánchez, ya que de otra forma se enfada y Pedro no quiere tener a Pablo enfrente y mucho menos enfrentado, de ahí que se haya convertido en el 'consentidor' de todos los caprichos del chico. Por mucha flema que el podemita le echó al asunto tuvo que tragar acusaciones como "no sois izquierda ni sois nada" o "sois como Errejón y Carmena, no vais a la raíz del problema, lo único que hacéis es vivir del bote".

Bastante suerte ha tenido Iglesias en su primer escrache porque quienes reventaron el acto, optaron tras un tira y afloja por marcharse. Con Rosa Díez y con tantos otros políticos Errejón, Iglesias y Maestre tuvieron menos miramientos. No está mal que el 'defensor' de esta forma de libertad, reciba dosis convenientes de la misma medicina que él y los suyos prescribían a los demás.