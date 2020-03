Lomloe, otro disparate educativo

Hace unos días, la ministra Celaá presentaba el borrador de la nueva ley educativa (ya antes del verano tuve ocasión de leer un borrador que el entonces gobierno en funciones no acabó aprobando vía los llamados decretos de los viernes) elaborado por el nuevo gobierno de España que, como no cabía esperar menos, también quiere dejar su impronta en el sistema educativo. Y, como tampoco cabía esperar menos, la oposición se ha lanzado cual fiera hambrienta a criticar el proyecto, a preparar enmiendas a la totalidad antes ni siquiera de que el borrador, como es preceptivo, pase a debate en el Congreso, que es donde habrá que presentar las enmiendas que corresponda. Vamos, que estamos en lo de siempre; el gobierno con su ley, como todos los anteriores, y la oposición en lo suyo, como todas las anteriores oposiciones, de tal manera que lo que, a saber, el PP desde la oposición ahora vocifera es exactamente lo mismo que el PSOE vociferaba cuando estaba en la oposición.

Así que estamos en más de lo mismo y esta es la vergüenza de nuestros políticos, sean gobierno u oposición, y la tragedia de nuestro sistema educativo, porque por mucho que la ministra señale que esta nueva ley pretende "no dejar a ningún alumno atrás" esto no deja de ser una declaración de buenas intenciones que oculta la realidad, incluso jurídica, de que la educación en España no es solo cuestión del gobierno de la nación, sino de los distintos gobiernos de las CCAA.

Pero la barbaridad de esta nueva ley no está en su desarrollo, sino en que sencillamente es otra nueva ley, de manera que cargar contra el borrador se puede hacer con los mismos criterios con los que se podría, y se pudo, cargar contra las distintas leyes educativas que lo han precedido en los años que llevamos de democracia.

Porque, y esto sobrepasa la desvergüenza para convertirse en tragedia, desde 1980, año en que se promulga la LOECE con un gobierno de la UCD, a este 2020 en que saldrá adelante con toda seguridad la LOMLOE, en estos cuarenta años vamos a tener la escalofriante cifra de siete leyes educativa en la España democrática (recordemos que la LGE promulgada en 1970 estuvo vigente hasta 1980) e incluso la nonata LOCE, 2002, del PP, que ni siquiera llegó a aplicarse. Y hablo de tragedia por varias razones.

En primer lugar, el escaso tiempo en que cada una de las leyes ha estado vigente, ninguna ha sobrepasado los siete años, hace de todo punto imposible trasladar a las aulas los preceptos y orientaciones, aceptemos que todos ellos válidos y bienintencionados. Porque conviene no olvidar que es a las aulas adonde ha de llegar la ley si realmente se quiere que el sistema educativo progrese y ese traslado precisa de tiempo y, sobre todo, calma para pasar las directrices legislativas a programaciones generales y de aula; en definitiva, plasmar en cada una de las materias las innovaciones para que estas sean asimiladas por los alumnos y con ello estos reciban esa nueva educación de calidad propuesta.

En segundo lugar, y relacionado también con el tiempo de vigencia de cada ley educativa, la sustitución de una por otra no es fruto de una evaluación previa de la ley anterior, de manera que la siguiente venga a corregir las deficiencias observadas, con lo que sí que el sistema educativo podría alcanzar el progreso y la evolución deseada. La desfachatez es que las leyes se sustituyen por criterios estrictamente políticos, porque cada nuevo gobierno quiere dejar su huella, en muchas ocasiones guiado por presiones de unos u otros agentes sociales, sean profesores, padres, alumnos, o simplemente por la moda social que impere en un momento determinado en la sociedad.

Finalmente, y como consecuencia de todo lo anterior, la sucesión de leyes en estos cuarenta años, algunas de ellas con un considerable coste económico para las arcas del Estado y para el conjunto de centros privados y concertados debido a las exigencias estructurales para los colegios (LOGSE), no han corregido los desajustes existentes entre las diferentes CCAA respecto a la formación de los alumnos y el abandono escolar antes de terminar la ESO, como tampoco acabamos de despuntar, pese a tanta sucesión legislativa, o quizás por ello, con respecto a los países de referencia, tal y como machaconamente denuncian los sucesivos informes de la OCDE, el último de 2019, donde, pese a haber alguna mejora muy lejana a las declaraciones de intenciones de las leyes educativas, seguimos estamos por debajo de la media de los países de la UE y la OCDE.

Estoy absolutamente convencido de que mientras la educación, y las leyes que la deben amparar y desarrollar, no sea un tema de Estado y, por tanto, descolgado de la contienda política y de los avatares electorales y mientras desde la clase política no haya un planteamiento reflexionado, con conocimiento, fruto de la evaluación de lo hecho de lo pendiente y, en definitiva, con una visión de adónde se quiere llegar con nuestra educación a medio y largo plazo, la realidad de nuestras aulas y, por ende, la verdadera formación que reciban las sucesivas generaciones, estará no solo alejada de las intenciones legislativas, sino de la calidad exigida a un país como el nuestro y, desde luego, del compromiso educativo que los gobernantes debieran tener para sus gobernados.

Con las enmiendas y reajustes precisos, sea bienvenida la LOMLOE si, aun con las sombras que indefectiblemente tendrá, alumbra un periodo de tranquilidad y sosiego que permita su implantación y posterior evaluación; si no es así, engrosará con sus antecesoras el disparate educativo en el que nos desenvolvemos.