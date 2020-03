Acaba de morir José Jiménez Lozano, una voz lúcida, un señor libre, un hombre del Renacimiento en plenos siglos XX y XXI. Ha sido un literato incuestionable, maestro de periodistas, director de El Norte de Castilla, pensador ajustado a los tiempos vividos y por vivir. Un hombre de autoridad silenciada en medio de la soberanía de la depreciación extendida de la verdad. Porque la verdad rezuma por los poros de sus letras.

Inicié mi relación epistolar con José Jiménez Lozano en 2005, venciendo las timideces y autoanimándome a ello en virtud de una persona conocida en común. Por entonces había leído casi exclusivamente sus artículos en prensa, algún que otro relato menor y la "Guía espiritual de Castilla", que me cautivó. Tuve la suerte de leerla en plena Tierra de Campos zamorana, mientras estaba haciendo mi etapa de formación pastoral en Villalpando, de modo que el contexto en que la degustaba ayudó a generar buen poso, quizá el mejor que podía darse. Un ensayo de tanta libertad y tanta lucidez no puede sino ser universal. Y es que fuera de los límites difusos en que nos empeñamos en adivinar dónde acaba Castilla y empieza León, y si la nuestra es una provincia de una región u otra, esta obra nos lanza mucho más allá. Porque la hondura de este libro no está en sus descripciones de Castilla, que por otra parte son verdaderamente hermosas. Con su lectura no quería quedarme en la visión amable de nuestros campos y de nuestras gentes del mundo rural más extenso, que han vivido mayoritariamente en la fidelidad absoluta a sus predecesores. Y entendiendo como cultura rural también la de nuestras ciudades de pequeño tamaño, asomadas hasta hace bien poco al sector primario. Ni siquiera el centro de este libro lo vislumbraba en la reflexión sobre nuestra conciencia colectiva o nuestra mentalidad pasiva, derrotista, lánguida... Esto sería, quizá ¿hermoso?, pero deseaba ir más allá. Encontré en este libro una singular y esperanzada visión de la vida, una especialmente humanizada y humanizadora comprensión del hombre. Con sutiles reflejos incluso del evangelio. Y todo ello procedía de la misma experiencia verdadera del autor. Y el lector, así lo experimenté, lo recibe con el peso de la autoridad que se impone por su altísimo contenido de verdad y hondura. Por eso quise ser agradecido con don José. Hoy dos ediciones del volumen descansan en mi biblioteca, en paz definitiva ya con su autor. Y, por juegos del destino, de rabiosa actualidad: considero que no hay mejor y más bella reflexión que ésta sobre la España vaciada.

Nuestros intercambios epistolares fueron intensificándose, hasta el punto de admitirme que compartiera con él algunas de mis preocupaciones sobre la deriva cultural y antropológica de nuestros días. Siempre lúcido, y de singular forma en sus manuscritos por carta, me ofrecía sus apreciaciones y puntos de vista, tan esenciales como los publicados en sus artículos semanales. Precisamente sus colaboraciones en prensa se han convertido en su magisterio de andar por casa, si bien de una necesidad imprescindible. Cuando en abril de 2016 gané el III premio internacional de poesía Treciembre con "El tiempo purgante", casualidades de la vida, acabé trabando amistad con el poeta Fermín Herrero, que en privado me confesó entre risas que fue único miembro del jurado que no votó por mi libro. Movido por nuestras conversaciones, en julio siguiente me propuso visitar juntos a don José en Alcazarén. Desde su casa cerca de Valladolid viajamos en coche recorriendo precisamente una parte de esa Castilla que ambos han cantado en sus relatos y poemas. Pasamos la tarde juntos, y fue una auténtica delicia. Poco antes, en junio de ese mismo año Jiménez Lozano había dictado una conferencia en el Museo Etnográfico en nuestra ciudad sobre la convivencia y la tolerancia.

El día 9 de marzo el laísta irredento ha fallecido en Valladolid. Entre tanto seguí desgranando su obra. Me quedo con otras dos, "El mudejarillo" y "El azul sobrante", dos absolutas genialidades. La segunda hasta en el título. Se nos ha ido un literato cargado de premios, pero se nos ha marchado también un hondo pensador, un cristiano heterodoxo de los que se visten por los pies y un hombre lúcido. Nos quedamos más huérfanos. Pero la vida es también esperanza, proclamó.