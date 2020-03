En el recuerdo siempre presente del cardenal Herrera Oria, el diario "Ya" y los "Tácitos".

Los ancestros, los padres y maestros de bien, siempre han tratado, y tratan de inculcar, a sus descendientes, hijos y discípulos, virtudes tan convenientes para ellos y, por lo tanto, para la sociedad en que conviven; como son, entre otras, la prudencia, el respeto a los demás, el afán de superación, el considerar el sacrificio y el esfuerzo que conlleva cualesquiera tareas útiles, la necesidad de servir mucho y bien para lograr, entre todos, el bienestar al que aspira nuestros conciudadanos, lo que requiere de una motivación, de un aprendizaje serio y concienzudo y continuado desde la escuela, pasando por las aulas universitarias y de formación profesional, requisitos para solucionar con rigor la problemática de la sociedad, de la que formamos parte y a la que unos y otros nos debemos.

Si así fueren formados, informados y motivados, los aspirantes a profesionales y ciudadanos de pleno derecho cuando lleguen a la mayoría de edad; podrán ejercer con pleno conocimiento de causa y sentido del deber sus derechos y deberes civiles, políticos, tributarios, religiosos, etc.

De tener esa base sólida de educación, de prudencia, de moderación, de empatía, de afán por el diálogo, de profesionalidad, de madurez, de responsabilidad, de respeto hacía la forma de ser y de pensar de los demás, etc., tan necesario para hacer, entre todos, un mundo mejor; se podría decir que el enfoque "liberal"; en el sentido de "Comprensivo, respetuoso y tolerante con las ideas y los modos de vida distintos de los propios, y con sus partidarios.", según la acepción 5 de dicha palabra del diccionario de la R.A.E, que conllevan tales características es un hecho; es una realidad que contribuye a mejorarla de forma continua; pues implica una consideración de todo tipo de actitudes que, dentro de un exquisito respeto al marco legal como a los derechos de los demás, estima las aportaciones que pudieran realizar otras personas a una tarea común sea política, cultural, económica, jurídica, organizativa, religiosa, sindical, etc. Todas esas actitudes, aptitudes, predisposición, etc., son más que nunca necesarias cuando hay que afrontar objetivos comunes, como pueden ser modificaciones y cambios de la sociedad a través del ordenamiento jurídico con el fin de lograr que sea más participativa, más igualitaria, más justa, con una redistribución de la renta y la riqueza más ecuánime, protectora de los más débiles, etc.

En la historia más reciente de nuestro país, España, ha habido personas que reuniendo entre otras muchas características las anteriormente señaladas, contribuyeron son sus saberes, su sentido del deber ciudadano, su responsabilidad como mujeres y hombres de Estado, aunque no estuvieran integrados en las estructuras del poder del momento, aportando sus recursos económicos, "jugándosela", a veces, etc., a intentar que fuera de "todos"

Ejemplos a recordar siempre, y seguir sus enseñanzas, ha agradecerles "per saecula saeculorum" lo que hicieron por la trasformación de la nación española, entre otros y otras, al que fuera Abogado del Estado, fundador de los prestigiosísimos diarios "El Debate" y "Ya", la Escuela de Periodismo de El Debate, de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, el Centro de Estudios Universitarios y el Instituto Social Obrero, cardenal y obispo de Málaga, el Rdvmo. Sr. Herrera Oria; la periodista Josefina Carabias mujer "rompedora" desde los años treinta del siglo XX, especialmente con sus entrevistas a los personajes de la época, asidua a los Ciclos Culturales de "Politeia" de Madrid, "bocanada de aire fresco" en "tiempo de silencio" que diría Luis Martín-Santos; y que fuera corresponsal del "Ya" en París; y las personalidades, que, como D. Marcelino Oreja Aguirre formaron el denominado "Grupo Tácito" que con sus artículos en el mencionado diario, en los primeros años setenta del siglo pasado aportaron su bonhomía, sus conocimientos, sus recursos, el espíritu y enseñanzas cristianas; a tratar de que la situación socio-política cambiara con el concurso de los "unos y de los otros", para bien de todos; lo que consiguieron.

Por cierto, Tácito fue un historiador y político del Imperio romano que consideró la "virtus", la libertad, el servicio al Estado, etc., autor de las "Historias", los "Anales", etc.

¡Ah! y que los que docentes historiadores y los que "peinan canas" ilustren a los que "vienen detrás" de estas "gentes" tan maravillosas de cuya experiencia vital conviene tomar "buena nota".