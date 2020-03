La tienen cercada. Iban a por ella. Se les veía venir. Por fin, lo han conseguido: la educación concertada en España está en peligro de extinción. ¿Qué molesta de esta educación al doble gobierno de izquierdas? ¿Por qué esa manía? ¿Por qué ese afán por hacer suyos a los hijos de los demás, pero sólo en materia de adoctrinamiento? Si los hijos de los demás son de ellos, que empiecen a pagarles estudios, vestido y manutención. Ah, y los fines de semana la paga para su divertimento, que no todo es estudiar.

Este jaque mate que se ha producido no ha dejado contento a nadie, excepción hecha de los que se quieren adueñar también de las conciencias y de las mentes, a ser posible desde la más tierna infancia para que penetre mejor la nueva doctrina. Dicen los que se escoran más a la derecha que la Ley de reforma educativa que se ha presentado en el Congreso de los Diputados convertirá la aulas "en nidos de propaganda marxista, para formar a tus hijos en la doctrina oficial de Iglesias, Sánchez y Montero" por ese orden. Algo hay. El río baja revuelto.

Son muchos los padres preocupados por no poder elegir libremente la educación de sus hijos, ni el centro escolar, ni siquiera el marco moral acorde con sus convicciones. La señora Celaá ha demostrado su totalitarismo amadrinando una ley que pocos padres quieren para sus hijos. Es más, ateniéndonos a la letra se ha dado el primer paso para el desmantelamiento de la libertad de los padres que van a quedar reducidos a ser los subvencionadores de la Educación de sus hijos, y poco más. Los colegios no son fábricas que pueda reconvertirse. Aquí, las necesidades del guion gubernamental pretenden reconvertir los colegios en fábricas de propaganda política. No sé si socialista, si comunista o si social-comunista.

Con la de necesidades acuciantes que tienen España y la sociedad española y esta gente sigue con esa su manía de dar un vuelco a la educación, dicen que para hacer "proselitismo" entre los más jóvenes. Tengo para mí que se van a encontrar con la horma de su zapato. Pero mientras eso ocurre tienen a buena parte de la comunidad educativa preocupada y a los padres, en su mayoría, cabreados. La verdad es que Celaá llevaba un tiempo amenazando, diciendo cosas como que la Constitución no garantiza el derecho de los padres a escoger el centro de sus hijos. Lo más gordo, lo más grave es que estas señora se permitió decir algo así como que 'tus hijos no son tuyos'. No, del Espíritu Santo.

Los padres deben saber dónde han estudiado y estudian los hijos del poder. Todos o casi todos en la privada. La mismísima señora Celaá estudio en el Colegio Sagrado Corazón y sus hijas en el Bienaventurada Virgen María. La señora Calvo, en las Madres Escolapias. Margarita Robles, en el Colegio Santa Teresa. Grande Marlaska en La Salle. Bibiana Aído, la más desilustrada 'miembra' del Gobierno Zapatero fue alumna del Beaterio de Jesús, María y José de Alcalá de los Gazules, Cristina Garmendia en el Colegio San Patricio. Pedro Sánchez estudió en el colegio Santa Cristina de Chamartín, hoy cerrado, un centro privado religioso, uno más de tantos ubicado en el barrio con más renta per cápita de la capital donde los alumnos vestían pantalones gris marengo y jersey azul marino. Un cole del que no presume quizá porque la excelencia académica nunca fue su bandera, pero sí la del resto de centros citados.

La libertad educativa en España está en peligro de extinción. No se puede aprobar ley alguna contra la libertad de los padres y del artículo 27 de la Constitución.