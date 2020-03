¡Zamora se desangra y otras alertas!

La alerta la dio la portavoz del PP en el Pleno del ayuntamiento de Zamora y se refería a la liquidación del presupuesto del año pasado que acabó con treinta millones de remanente o dinero que no se había invertido en la ciudad: "¡Tenemos un ayuntamiento rico en una ciudad que se desangra!". Suponemos que se refería a la pérdida de habitantes con esa metáfora de heroína de tragedia griega.

Con la tranquilidad de quien tiene la conciencia tranquila, respondieron desde IU al alarmismo de la derecha -clarividente en cuanto llega a la oposición política- el concejal de economía y el alcalde: "Hemos gastado en inversión más de lo que nos permite el techo de gasto que impuso el Gobierno de España en tiempos de Rajoy y que se ha mantenido hasta hoy. ¡A ver si se quita para que podamos gastar lo que tenemos!".

¡Lástima que la clarividencia recién estrenada de la portavoz del PP no la hubiera sacado de la ceguera durante sus años de presidenta en la Diputación en los que se acumularon 55 millones sin invertir hasta el año 2018, y casi 60 millones de responsabilidad compartida con el presidente actual de Ciudadanos al acabar el año pasado! Es lo que tiene ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro.

Porque esos 60 millones que no se han invertido desde la Diputación son en su mayoría la deuda con los 247 ayuntamientos y 500 pueblos de Zamora, aunque algunas - quizás demasiadas- inversiones se hacen en Zamora capital. Y suponen de media 243.000 euros por municipio, o la mitad, 120.000 euros por cada pueblo que en los últimos mandatos sólo ha recibido 18.000 euros anualmente.

Si con 18.000 euros al año en los pueblos han podido hacer un pozo de sondeo, o arreglar las calles, o un parque infantil para pocos niños o saludable para muchos mayores, o un salón cultural en lo que fue escuela y luego consultorio médico y a ver si lo acondicionamos porque ya no queda ni bar... Con una inversión siete veces mayor estarían en la gloria, o al menos estarían algo mejor.

Para justificar esos 60 millones sin invertir en la zona rural tan desangrada, como no pueden decir que tienen un límite de gasto porque no se puede mentar la cuerda en la casa del ministro Montoro que nos ahoga, lo que dicen primero es que mentimos y después que algunas obras ya están avanzadas, y que los remanentes para nuevas inversiones son ¡solamente 30 millones de nada! ¡Faltaría más que no hicieran ninguna obra! Pero como les hemos dicho muchas veces, son más lentos que el caballo del malo en las películas del oeste. La lentitud del año pasado aumentó en cinco millones más las inversiones no ejecutadas.

¡No hay dinero para Montelarreina! Vuelven a alertar desde el PP tras perder el gobierno de su España querida a favor de los socialcomunistas, independentistas y perroflautistas. A buenas horas, mangas verdes, os dais cuenta de que la disputa sobre a quién se le había ocurrido la idea de traer militares al vaciado campamento militar y de negociar su apertura no era más que humo mientras nadie se comprometiera a pagar el dinero que costaba. Y del dinero no hablaban ni el PP ni el PSOE, actuando con cautela preelectoral por si ganaban los suyos y volvían a estar ciegos de poder. Ahora el PSOE sólo tiene ojos para las millonarias instituciones zamoranas de la Zamora que se desangra.

La otra derecha, la extrema de Vox recientemente aparecida en la provincia con un representante político de la sangría o más bien de la transfusión de sangre desde Zamora a Madrid, ha venido desde Madrid a Zamora para alertar en Madrid lo que ya sabíamos los que vivimos en esta tierra: ¡La nacional 122 desde Zamora a la frontera con Portugal es un peligro! ¡Cuántos alistanos han muerto cuando venían al médico o cuando iban a trabajar para que den ahora la voz de alerta! Si hasta los cargos públicos del PP hicieron una marcha andando para denunciar esta situación, eso sí, desde la clarividencia que les da a los diputados y senadores cuando su partido pierde el Gobierno de su querida España. Después de la ceguera de los años de gobierno de Rajoy, vuelven a ver claro que la N-122 mata, y hasta promueven una plataforma con las buenas gentes de Aliste para pedir que se haga una autovía que el PP no hizo en los inmensos –a mí me lo parecen- tiempos de su gobierno.

¡Ay! Que ya nos enseñaron los clásicos que "los dioses ciegan a los hombres que quieren perder". Y por ello hay que estar ojo avizor.

Nosotros estaremos como siempre apoyando la autovía. Pero también nos preguntamos: ¿se podrá ir por la autovía hasta los consultorios médicos o los CRAs, o el centro de salud? Y ante otras alarmas sanitarias como la del coronavirus que sólo parecen existir en las ciudades o pueblos grandes: ¿qué medidas se toman en los pueblos?, ¿a quién llamamos si tenemos síntomas o miedo?, y sobre todo ¿cómo llamamos si no tenemos cobertura? No nos olvidemos de que los virus afectan a la población envejecida, aunque –con ironía- el aislamiento no va a hacer falta porque ya sumamos cuarentenas de incomunicación de verano a verano, que es cuando vienen los forasteros.

Luego están las alarmas menores: que se inundan los caballitos –como todos los años que llueve-; que suben 10 cts. el billete y 3 cts. el bono del autobús y se arruinan los pensionistas; que se actualiza algún impuesto. Que son importantes para los zamoranos, evidentemente. Pero duele que no se ponga el acento en alarmas como que el paro sigue aumentando en mi querida Zamora aunque baje en esa España nuestra. Cegueras.

La alarma más reciente entre el pueblo de Zamora es la amenaza que puede suponer el virus en la celebración de la Semana Santa por ser el acontecimiento más masivo de esta ciudad y de esta provincia. De momento se suspenden los besos, besamanos y besapiés, y el miedo por el agua de lluvia de abril va a ser superado por el agua bendita, de la pila de momento y del hisopo ya veremos. Pero la iglesia católica es eterna por su capacidad de adaptación: se pueden celebrar "telemisas", "autocomuniones", "guasap-confesiones", rosarios virtuales...

¡A ver si para darse fraternalmente la paz van a tener que levantar el puño como nosotros!

(*) Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora