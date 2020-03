Apenas ha concluido el Ejército el estudio sobre la idoneidad de Monte la Reina para recuperar su uso militar permanente y aquí ya todo el mundo (institucional) presume de escapar el primero de cualquier implicación económica para conseguir el proyecto o agilizar su ejecución. "No creo que ni se atrevan a pedirnos dinero", hemos oído a nuestro alcalde.

Una vez más los zamoranos; los representantes son solo el vivo reflejo de la sociedad que los elige- destacando como el mejor coro de plañideras de España. Tras años de mirar para otro lado, nuestros políticos llevan los últimos meses lloriqueando por las esquinas por la brutal despoblación de este trozo de la que ahora descubren como "la España vaciada". Pero no ha sido suficiente caerse del caballo ante la imposibilidad ya de negar la evidencia y obligados por la aparición de "competencia" desde la sociedad civil que tiene claro que el de la despoblación, el envejecimiento de la población, el éxodo y mantener las menores tasas de actividad económica de toda España son el verdadero, gran y terrible problema que nos acucia y amenaza a corto y largo plazo. Las lágrimas de algunos son de cocodrilo. Las buenas intenciones se acaban en cuanto surge el temor de que para sacar adelante el mejor proyecto posible ahora mismo para frenar el declive de nuestra provincia, sea necesario que cada institución aporte algo.

Liderar el proyecto, si es que es real, le corresponde al gobierno de España. También financiarlo, entre otras cosas con el rendimiento que obtengan de la venta de otros suelos que dejarían de usarse. Pero la principal obligación de Junta de Castilla y León, Diputación y Ayuntamientos más beneficiados, es ofrecerse a colaborar incluso antes de que eso se plantee. ¿Que por qué? Porque los que vendrán, mucho más jóvenes que la media de edad actual, supondrán el primer incremento de población desde 2008 para la capital (más beneficiada incluso que la propia Toro) y el primer hito desde hace décadas que atenuaría la pérdida de habitantes de la provincia. Porque traen riqueza, consumo, actividad y vida. Porque llorar después no sirve de nada.

Sé que esto que escribo, como cualquier opinión que se salga de la apacible siesta en que nos vamos muriendo, como cualquier propuesta que plantee abandonar la tónica y la túnica de la resignación y los lamentos estériles, generará el rechazo de muchos de los lectores habituales de estas páginas. Olvidan que proponer la colaboración en la medida del esfuerzo posible y razonable es la mejor forma de sentarse a la mesa de negociación y del impulso. De participar en convertir en real algo que puede quedarse si no en una quimera más.

No respeto a Guarido, a del Bien, a Requejo, ni a San Damián y Fernández Mañueco si no dan de inmediato un paso al frente, sin esperar a que los llamen, exigen formar parte del proyecto y ofrecen arrimar el hombro por la provincia. Es mi opinión, seguro minoritaria, pero no la cambio por otras que aplauden no sé qué orgullos cutres mientras el sudario nos va cubriendo. Zamora, siempre Zamora.

