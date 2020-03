Hoy es un buen pretexto para hablar de las mujeres. De las mujeres en plural, ¿vale? Porque en el Día Internacional de la Mujer, que celebramos cada 8 de marzo bajo los auspicios de la ONU, conviene pararse a reflexionar en mitad del camino sobre la condición de las mujeres (reitero de nuevo: en plural) porque, si algo he observado durante mis muchos años de existencia, es que también la situación de las mujeres, cuando se compara entre ellas mismas, es muy diferente y, por consiguiente, cuando debatimos sobre las dificultades, los problema o la condición de la mujer es un peligro hacerlo en singular, pues las circunstancias de unas y otras, en función de los orígenes sociales, la clase social, el país de residencia, la nacionalidad, la etnia, etc., hacen que las mujeres sean muy diversas y heterogéneas. En ningún caso, esta constatación debe hacernos olvidar las distancias o las barreras (unas muy visibles y otras no tanto) que aún existen con respecto a los hombres en muchos ámbitos o circunstancias de la vida cotidiana.

Por ejemplo, ¿cuánto vale el trabajo doméstico en España? Esto es: cuidar de los niños y de las personas dependientes, cocinar, limpiar la casa, lavar los platos, realizar la compra, etc. ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Y quién está detrás de esas actividades, tan cruciales para la sociedad? Algunas investigaciones han calculado que el valor del trabajo doméstico está por encima de los 426.372 millones de euros, es decir, más del 40% del Producto Interior Bruto (PÎB) de España. Los datos proceden de un estudio de Marta Domínguez Folgueras, publicado por el Observatorio Social de La Caixa, donde el coste económico de estas actividades se estima calculando el tiempo que los miembros del hogar invierten en las tareas domésticas y multiplicando este tiempo por el salario neto que se pagaría a una persona externa por hacerlas (8,09 euros por hora), de donde se obtiene que el trabajo no remunerado representaría el 40,8% del PIB. La aportación de hombres y mujeres a este trabajo es desigual, siendo la contribución femenina más importante.

Pero los interrogantes podrían ser muchos más: ¿por qué hay menos mujeres en ocupaciones manuales y qué factores influyen en la segregación por género del mercado laboral? Margarita Robles, de la Universidad Carlos III de Madrid, ha constatado que, en Europa, casi dos de cada tres trabajadores en ocupaciones manuales (el 64,6%) son hombres. La segregación por género no se reduce en los países donde la formación profesional está más extendida. De hecho, la formación profesional no ha sido capaz de integrar a las mujeres en trabajos típicamente masculinos; en cambio, sí lo ha conseguido la educación terciaria con disciplinas como la medicina, el derecho o la arquitectura, en las que ahora el equilibrio de género es mayor. La segregación por género en el mercado laboral está muy relacionada con factores individuales como el nivel educativo y la ocupación de los padres, y, por tanto, tiene su origen en las aspiraciones que se forman en la infancia y adolescencia.

Son unos cuantos datos para reflexionar en un día como hoy, tan importante para el avance de las mujeres. De las mujeres en plural.