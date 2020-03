Monte la Reina y la N-122 ponen a prueba la credibilidad del Gobierno

Con la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, que acaban de dar sus primeros pasos en el Parlamento, ha llegado la hora de comprobar hasta qué punto el Gobierno asume el compromiso con los territorios afectados por la despoblación y en concreto con los proyectos anunciados para Zamora. Durante las sucesivas campañas electorales, hasta conseguir la formación de ese Gobierno de coalición y en minoría, hemos escuchado esa voluntad política por boca de los dirigentes socialistas, comenzando por el propio presidente, Pedro Sánchez, quien, en el mitin celebrado en la capital el 26 de marzo del año pasado, en presencia de cientos de zamoranos y de los máximos dirigentes de su partido en la comunidad y en Zamora aseguró, literalmente, "El campamento de Monte la Reina lo pondremos en marcha la próxima legislatura". Cierto es que, por entonces, no aventuraba que iba a ser necesaria una nueva cita electoral y que los resultados no le sonreirían como lo hacían las encuestas del CIS. Pero en todos estos meses, el compromiso ha seguido vigente y no cabe desprenderse otra interpretación de la alusión que la vicepresidenta tercera y ministra para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, hizo sobre el antiguo campamento, aunque fuera casi de pasada y en contestación a la valiente reivindicación realizada en el discurso por el director general de Caja Rural, Cipriano García, durante el Congreso organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA sobre la despoblación el pasado 5 de febrero.

Durante estos meses se ha esperado a que el Ministerio de Defensa elaborara y cuantificara el proyecto. Y esta semana ha sido el propio jefe del Estado Mayor, el general Francisco Javier Varela Salas, el que ha concretado que el Ejército sigue viendo con buenos ojos la reapertura del campamento militar, pero que la iniciativa, lógicamente, está supeditada a una inversión de 85 millones de euros. Y el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, que asistía al mismo acto para colmo celebrado en Toro, reiteró ese "claro compromiso" gubernativo. Más vale que nos aclaren en qué consiste dicho compromiso.

Porque fue cantarse la cifra y los coros no tardaron en sumarse a una canción que puede tener el final acostumbrado en tantos proyectos frustrados en Zamora. Los más agoreros, lógicamente el PP, que para eso ejerce una oposición agresiva contra las políticas que emanan desde Moncloa, fue el primero en levantar la sombra de la duda y acusar, directamente al Ejecutivo de "vender humo" con un proyecto que parecía haber alcanzado algún viso de acuerdo entre los representantes institucionales meses atrás.

El subdelegado del Gobierno Ángel Blanco, se apoya en ese espíritu de colaboración, que parecía haber surgido en reuniones previas mantenidas con presencia de todas las instituciones y colectivos, para ponerse la venda antes de la pedrada que pueden suponer unos presupuestos con demasiados acreedores de intereses particulares con peso en votos y en apoyos para que la coalición PSOE-Podemos se mantenga en el poder. Previamente, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido ya había dado por sentado que el Ayuntamiento de la capital no pondrá un euro. El de Toro, con un alcalde, Tomás del Bien, recién expulsado del PSOE pero apoyado por sus concejales que siguen formando parte de las filas socialistas, ha dejado claro en las páginas de este mismo periódico que poner en marcha Monte la Reina era una "deuda del Estado con Toro y con la provincia". Los empresarios ya han puesto también el grito en el cielo exigiendo partidas significativas en los presupuestos y critican la "colecta" virtual iniciada que puede acabar contagiando de apatía a Zamora mucho más que el famoso coronavirus.

Los presupuestos del Estado provincializados para Zamora en 2019 alcanzaron el año pasado los 272 millones de euros, la mayor parte de ellos 167, iban a parar a las obras del tren de alta velocidad, que como es evidente, no es de uso y disfrute exclusivo de los zamoranos. Pero eso puede resultar indicativo de las partidas que deberían contar para la provincia en 2020. Rehabilitar Monte la Reina es proyecto asumido por un partido que hoy gobierna, no puede convertirse en una frivolidad más de las que se sueltan en campaña y luego se olvidan. Los parlamentarios zamoranos elegidos en las urnas tienen el deber de recordárselo y de ejercer su papel para que la promesa tome cuerpo. Los diputados y senadores elegidos por otros partidos que están en la oposición deben exigirlo de una forma responsable. No vale solo el exabrupto para justificar sus sueldos en las Cámaras. Tienen a su disposición herramientas de interpelación para que ese compromiso se concrete. Porque es el Estado el que tiene que asumir, como mínimo, la mayor parte de esos 85 millones. Es su proyecto, es su competencia, es su promesa para con Zamora. Lo contrario los deja sin credibilidad alguna. A todos.

Pero, como hablamos de un proyecto que puede significar darle la vuelta siquiera al resultado de un año al padrón, con la llegada de hasta 1.200 familias de los dos batallones del regimiento de Infantería que podrían volver a Toro, el resto de las instituciones tampoco puede desentenderse. Es verdad que no resulta de recibo pedir aportaciones económicas a una Diputación con 136 millones de presupuesto; al Ayuntamiento de Toro que tiene solo 7 y unos importantes problemas heredados de deuda o al de Zamora cuyas partidas suman 59 millones. Pero si una colaboración asumible tiene como traducción que 1.200 familias vengan a vivir a la provincia, compren viviendas y levanten el paupérrimo sector inmobiliario, reactiven el consumo en un comercio moribundo, llenen de niños las escuelas que cierran aulas curso tras curso, como mínimo, todos los responsables institucionales tienen que pararse a reflexionar.

Y no acaban ahí los deberes del nuevo Gobierno. La finalización de la autovía N-122 desde la capital a la frontera con Portugal debe ser también una realidad de una vez por todas. El proyecto lleva décadas siendo promesa o acusación, según el color del partido que gobernara, para acabar en el cajón del Ministerio de turno. Mientras tanto, se siguen sumando los muertos por falta de seguridad, el último el pasado jueves, atropellado por un camión cuando cruzaba la carretera que atraviesa la Plaza Mayor de Alcañices. Y ahora el vecino Portugal anuncia medidas que provocarán un aumento de los miles de convoyes que ya cruzan las travesías urbanas de Aliste, y en particular Alcañices, camino de las rutas que conectan el país luso con el resto de Europa, lo que puede generar un gravísimo problema que cuesta vidas. Sí, los zamoranos sumamos pocos votos en comparación con otros territorios. Tampoco representamos amenazas de escisión, ni siquiera ha cuajado ningún proyecto político al margen de los "oficiales". Pero los derechos de los zamoranos son idénticos al resto de los españoles. Y, si seguimos la máxima enunciada por este Gobierno que dice haberse tomado en serio la "España vaciada", incluso más, tenemos derecho a una discriminación positiva de una vez por todas. La pelota está en el mismo tejado de siempre, el resultado debe ser otro.