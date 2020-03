Están más guapos callados

Asisto entre estupefacto, perplejo y cabreado a una serie de polémicas y cruces de declaraciones que vienen a confirmar que nos estamos convirtiendo, si es que no lo éramos ya, en un país de bocazas, en una sociedad donde la reflexión y la sensatez están dando paso al griterío y a soltar por esa boquita lo primero que se nos ocurre. La que hoy finaliza ha sido una semana pródiga en este fenómeno. No ha habido día sin frases supuestamente ingeniosas que, más que aclarar embrollos, buscaban herir al adversario, dejarlo en ridículo y, aunque fuera involuntariamente, darle un pase adelantado para que replicara en parecidos términos y así la bronca se prolongaría hasta el infinito. A la vista de tal panorama, tomé la decisión de ir apuntando en una libreta las "genialidades" que escuchaba a diario para hacerme una idea global del tamaño de las sandeces. Tuve que abandonar mi iniciativa. Ya no sé si porque se me acabó la libreta, la tinta de la pluma o la paciencia.

La palabra "bocazas" está cayendo en desuso quizás porque se decía mucho en los pueblos y, claro, todo lo rural se bate en retirada ante las moderneces que nos asaltan por tierra, mar y aire. Pero "bocazas" refleja muy atinadamente lo que está ocurriendo en España en todos los ámbitos, empezando por las archifamosas redes sociales, pasando por cualquier desacuerdo trivial y terminando por las palabras de quienes tenían que dar ejemplo de moderación, prudencia y equilibrio, o sea dirigentes de instituciones y responsables políticos, en suma mandamases. Fijémonos en estos últimos y en varios ejemplos recientes en cualquier ámbito que elijamos:

1).- El espectáculo dado por los dos grupos del gobierno de coalición ha sido de los de enmarcar. Tanto que han tenido que adelantar la reunión de la Comisión de Coordinación, Vigilancia y Poner Firmes para evitar que el fuego se propagase. Se olía que la Ley de Libertad Sexual que impulsa el ministerio de Irene Montero (Podemos) iba a levantar chispas, pero tanto, tanto...Que si eran necesarios retoques técnicos para frenar una chapuza, que si esos retoques (procedentes de ministerios del PSOE) buscaban edulcorar la norma, retrasarla y que no saliera antes del Día de la Mujer, que si se debía a posturas machistas y de machotes (acusaciones de Podemos), que si solo se buscaba corregir defectos para alcanzar un texto "mejor y más ambicioso" (defensa del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo), que si, en el fondo, se estaba librando una batalla por ver quién es más feminista, precisamente en vísperas del 8-M, y quién lleva la pancarta mayor y más reivindicativa... Y así bastantes días. Aperturas de informativos y boletines en radio y televisión, páginas en los periódicos, follón y bronca, ¡faltaría más!, en las redes sociales, declaraciones, réplicas, contrarréplicas, insinuaciones... Y para rematar, llega la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Podemos) y se saca una guía laboral sobre el problemón del coronavirus sin contar con nadie, ni siquiera con el Ministerio de Sanidad, que es quien marca las normas en este terreno. Y, obviamente, también hubo palabras, palabras, palabras y contradicciones y todo el repertorio citado. ¿No estaban mejor callados?

2).-Por esas mismas fechas asistimos al lío, que veremos cómo acaba, que tienen montado en el PP en torno a la inefable Cayetana Álvarez de Toledo. Se ha definido como "feminista amazónica" (¡ahí queda eso!) y, en una salida muy aristocrática, ha asegurado que, aunque su partido diga lo contrario, ella no irá a la manifestación del 8-M y que en su nombre no "habla nadie". Ya le han dicho sus propios correligionarios que es "inteligente y preparada, pero poco lista y poco oportuna". Pelea interna. ¿No podían callarse?

3).- Y pasamos a Ciudadanos, donde no pasa ni una hora sin que los dos candidatos a dirigirlo, Inés Arrimadas y Francisco Igea, se lancen pullas, se acusen de opiniones y posturas poco liberales o alejadas del alma del partido. La famosa Controversia de Valladolid, cámaras y micros incluidos, fue la cima del despropósito, pero ha habido muchas más y ya veremos si no siguen después de las elecciones internas. También estarían mejor calladitos

4).-No puedo dejarme en el tintero la perla de un tal Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox. Ha dicho que las imágenes de la policía griega cargando, en la frontera turca, contra emigrantes que huían de la guerra de Siria son "hermosas". Sí, sí lo ha dicho, aunque hubiera ancianos, mujeres y niños entre los apaleados. Según él, son escenas de "un pueblo defendiendo su libertad ante una agresión masiva y descontrolada". Sin comentarios.