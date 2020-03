Fuera de lugar

Estimo que el papel de la mujer se está tergiversando, que la dignidad de la mujer se está conculcando por algunos colectivos también de mujeres, es más, creo que hay brechas establecidas por una forma de defensa o de reivindicación absurda y mal enfocada que no reporta nada bueno, que no reporta nada útil a la mujer. Sabemos que el tradicional rol de la mujer ha cambiado notablemente dentro y fuera del ámbito estrictamente familiar, que los objetivos que nos estamos marcando se irán alcanzando lenta pero progresivamente, sobre todo en materia de igualdad, incluida la salarial. Tenemos que seguir reivindicándonos todos los días para que la sordera y la ceguera de algunos no constituya un obstáculo en la progresión de la mujer, pero con dignidad.

Para ello debemos facilitar las cosas, debemos demostrar, por la inteligencia y en vertical que estamos a la altura, que no somos más pero tampoco somos menos. Todo lo que sea combatir ciertos comportamientos de palabra, a través del diálogo, bienvenido sea. Lo malo es cuando se pasa a los hechos y los hechos son vergonzosos, extemporáneos, inconvenientes, inadecuados e impropios de mujeres de nuestro tiempo o, mejor, de todos los tiempos, porque en todos los tiempos el papel de la mujer ha sido decisivo aún desde el sometimiento. Estas señoritas o vaya usted a saber, pertenecientes a Femen, es imposible que nos representen a todas las mujeres. Representaran a las que quieren dar la nota, a las que procuran espectáculo para proponer sus ideas, a las que se han equivocado de medio a medio dejándonos en ridículo a las demás.

No entiendo que irrumpir en un mitin, una procesión, un templo, una reunión, a grito pelado, mostrando la tetuchera, como armas ofensivas o defensivas, depende, sea la mejor forma de ilustrar la lucha de la mujer. Yo creo que la mujer cuenta con armas mucho mejores que pasan por su inteligencia, por su disposición al diálogo, por saber escuchar y por saber hablar en cada momento aquello que es lo oportuno y adecuado. Hace unos días, una activista de Femen, como todas ellas desnuda de cintura para arriba, irrumpió en un acto del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, para acusar a los políticos de la formación de ser unos "fascistas feminicidas", que manera más tonta de dar argumentos a este señor para que la llame 'feminazi'.

No estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo con muchas de las barbaridades que lanza por su boca este señor, como si de piedras se tratara. Pero nunca discutiría con él, como hacen las Femen. Creo que tengo argumentos para rebatir tantas de sus opiniones sobre las mujeres que a buen seguro o la cosa quedaba en tablas u Ortega Smith desarmado. Pero nunca con la teta al aire y en plan cabra, que como todas ellas, siempre tira al monte. En este caso fue un miembro de la política, pero es que estas activistas, por llamarlas de alguna manera, no dudan en hacer lo propio faltando a los sentimientos religiosos que, casualmente, siempre son los de los católicos. Nunca han abierto la boca para protestar por la ablación del clítoris. Nunca las he visto entrar en una mezquita musulmana con la misma desvergüenza con que lo hacen en un templo católico, para protestar por la indumentaria que lucen tantas mujeres sometidas, jamás les he visto acto irreverente alguno con otras religiones como la citada, que acabarán imponiéndose en España. Me quedo con la mantilla española frente al burka.

Tampoco veo que ningún colectivo feminista les reproche esas actuaciones que no conducen a nada que no sea exhibición pura y dura. Nadie se queda con el mensaje que lanzan, todo el mundo se queda con el vaivén de sus tetas que en el caso de alguna que otra Femen, mejor irían convenientemente enfundadas debido al descalabro que sobre sus pechos ha hecho la gravedad.