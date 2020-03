Nombrar a Irene Montero ministra de Igualdad es como hacer al lobo feroz guardador de ovejas. La Montero, cuyo mérito mayor es haberse emparejado con Pablo Iglesias y darle descendencia nos ha ahorrado el trabajo a la hora de resumir su, solo suya, Ley de Libertad Sexual. Lo ha hecho a través de un tuit en el que reclama: "Sola y borracha, quiero llegar a casa", frase que ha convertido en el nuevo grito de guerra feminista., "deseando que se convierta en realidad para dejar de vivir con miedo. Los derechos de las mujeres nunca más se perderán en callejones oscuros". ¡Ostras, Pedrín! ¿Qué tienen que ver el alcohol, la soledad y los callejones oscuros con los derechos de las mujeres? ¿Cómo es posible que una ministra del cada vez más infumable Gobierno Sánchez-Iglesias, incite a las mujeres a tomar alcohol hasta emborracharse como forma de desinhibirse?

Esta chica está cargada de traumas. Esta chica es una enferma. No sé qué pensarán Carmen Calvo, Nadia Calviño, Teresa Ribera, Arancha González, María Jesús Montero y el resto de ministras de Sánchez, estimo que si en verdad son políticas serias, consecuentes y coherentes, el consejo emanado del ministerio de Irenita, no les ha tenido que sentar nada bien. Su consejo es de una bajeza, de una inmoralidad, de un desconocimiento de la realidad de la mujer, que asusta. No me vale con que la acusen de "irresponsable" e "infantil". Lo que hace esta chica, amparada por su inmunidad, es delictivo. A otra ya se le habría caído el pelo a fuerza de tirones. ¿Por qué tanto miramiento con la pareja de Iglesias? En eso se escuda esta chica. Lo mejor que ha sabido hacer desde su entrada como elefante por cacharrería en el Ministerio de Igualdad y otras cuestiones es meter la pata.

Vamos a ver. Instar a la penetración anal de los hombres, a los que tiene entre ceja y ceja, para lograr la igualdad; defender la quema de iglesias; reconocer relaciones con menores o pedir la eliminación de "Black Friday" por racista, han sido unas pocas de las muchas polémicas más sonadas de un ministerio que comenzó su andadura con el veto a los hombres para ocupar puestos de responsabilidad en su departamento. Cuando parece que ya no cabe un solo despropósito más, va y nos sale con esto. Yo no imagino a ninguna de las mujeres a izquierda y derecha que conozco, y no son pocas, llegando a casa una noche sí y otra también, solas y borrachas como cubas para así alcanzar una igualdad que ya empieza a oler un poco.

Incitar al alcoholismo a las mujeres, es un grave error. El alcohol puede convertirse en una alienante y eso no es lo que perseguimos las mujeres. No sé a qué esperan el resto de ministras y vicepresidentas para mostrar su enojo y su disconformidad, como tampoco sé a qué esperan las asociaciones relacionadas con el rechazo al alcohol como terapia conductual, para manifestar su repulsa al respecto. Tanto bombo y tanto platillo para llegar a esto. Irene Montero se ha convertido en el enemigo público número 1 de hombres y mujeres. Esta señora se representa a sí misma, a sus feminazis y a las frikis que la jalean. A mí no me representa, como no representa a la inmensa mayoría de las mujeres españolas a las que dice defender. Nos está dejando a los pies de los caballos.

Lo de la Montero, Irene, roza la aberración, el insulto, el extravío, el ultraje, la demencia. Cuestiones como esta dan pie al nutrido grupo de psicólogos españoles que opinan que "entre los dirigentes políticos hay psicópatas en distintos grados" y que "todos deberían pasar un examen psicológico antes de tocar poder". Por favor, que dejen de darles la razón. Por si acaso, cuando de beber se trate, hagámoslo con moderación y no porque lo diga yo, lo recomienda la Organización Mundial de la Salud.