De nuevo, como cada año, es un acto de devoción y de obligación recordar la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Me apetece escribir sobre la brecha salarial, que no acaba de resolverse ni superarse. Sobre los avances que hemos conseguido las mujeres con medidas de gobiernos progresistas y de izquierdas, del PSOE. Sobre las propuestas machistas de Vox, impresentables e indecentes. Reivindicar nuestros derechos como mujeres.

En esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer he preferido escribir para recordar a mujeres socialistas. A mujeres que dieron todo dentro del PSOE de Zamora, mi partido, para defender los valores y los derechos de las mujeres. Mujeres socialistas que ya no están pero que siguen en nuestra memoria. Y sobre todo en nuestro corazón.

Mujeres socialistas de Zamora como Mª Victoria Antón, Carmina García Teruelo, Rosa Frechilla, Andrea Ramos, Juani Fernández Loro, Saturnina Lorenzo, Yolanda de Lera o Eugenia Fagúndez. Sin duda ejemplos de mujeres, entre otras muchas, que desde el anonimato, desde los cargos públicos o desde la militancia en el PSOE de Zamora defendieron las ideas socialistas.

Mª Victoria Antón es una referencia moral para el socialismo de Zamora. Porque los falangistas asesinaron a su marido, el Secretario de la Casa del Pueblo en la II República, Manuel Antón, en 1936. Victoria siguió adelante con su negocio textil en la Calle San Torcuato. Sacó adelante a sus hijos. Uno de ellos, Ángel Antón, Presidente de la Agrupación Local del PSOE de, fue otro de los socialistas históricos que nos enseñó a ser socialistas.

Andrea Ramos Santiago. Militante de las Juventudes Socialistas desde el inicio de la Democracia. Dirigente del PSOE de Zamora y de Castilla y León Concejala en el Ayuntamiento de Zamora desde 1983 con Andrés Luis Calvo como Alcalde. Defensora e impulsora de la Participación Ciudadana. Volvió a ser Teniente Alcalde en 1991 y Gobernadora Civil en Ávila. Andrea fue una de las mujeres luchadoras y precursoras en la defensa del papel de las mujeres militantes del PSOE.

Mencionar a Carmina García Teruelo es citar el amor, el cariño, la honestidad, el compromiso político con el socialismo. Madre de las Juventudes Socialistas es imposible no acordarse de Carmina, de Manuel Lozano "Judax", y de tantos otros que hicieron de la sede del PSOE un punto de encuentro fraternal. Carmina sigue siendo nuestro ejemplo como militante y como ser humano. Y Tata, Josemi y Sergio, sus hijos, su gran herencia ideológica.

Saturnina Lorenzo García (tal y como recoge la semblanza de La Opinión de Zamora) nació en Toro en 1924, se licenció en Ciencias Químicas en la Universidad de Salamanca y comenzó su vida profesional impartiendo clases en varios centros educativos. Después de pasar cinco años en el Instituto de Toro, fue expulsada por el régimen franquista, «por motivos políticos», ya que, como ayer recordó, era hija y hermana de fusilados en la Guerra Civil. Pero esta incansable luchadora, como la definen familiares, amigos y compañeros, no se rindió y consiguió aprobar las oposiciones de maestra de EGB y fue profesora del instituto toresano hasta el final de su vida profesional.

No puedo olvidar a Rosa Frechilla. La Alcaldesa de Pobladura de Valderaduey. Ella era la mujer enorme cuya sombra perseguía un gran hombre, Emilio, su marido. Rosa era, y es en nuestro corazón, la Alcaldesa, la amiga, la socialista, la defensora de los valores de la mujer.

Sin ningún cargo público, sin ninguna responsabilidad más allá de la militancia socialista en la Agrupación Local de Zamora y en sus ejecutivas, quiero acordarme también de Juani Fernández Loro. Del barrio y del movimiento vecinal de San José Obrero liderado por Ángel Bariego. Gente de izquierdas, gente socialista, gente cariñosa, gente de verdad, gente defendiendo los valores de la mujer.

Como Yolanda de Lera Roldán. Compromiso político desde el anonimato de su militancia socialista. Como no ponerse triste y entumecer los ojos cuando uno recuerda ese espíritu bondadoso, cordial y afable de Yolanda. Pero sobre todo defendiendo la militancia femenina en el PSOE de Zamora.

Con nosotros seguimos teniendo la suerte de contar con Eugenia Fagúndez. Con sus 80 y tantos. La socialista por excelencia. La persona valiente, atrevida, luchadora desde que emigró a Alemania y volvió a finales de los 70 para comprometerse con el socialismo. Eugenia fue una pionera en el feminismo cuando en los 80 se traía a Carmen García Bloise para hablar de las nuevas mujeres del siglo XXI.

Este relato es un pequeño reconocimiento a las mujeres socialistas de Zamora. A las de antes. Por supuesto a las de ahora. En un momento en el que las cosas eran distintas. Pido disculpas si se me ha olvidado alguna. Pero me parecía justo recordar y reconocer a grandes mujeres socialistas que ya no están, excepto Eugenia. Ellas han sido feministas y luchadoras por los derechos de las mujeres. Y yo, como todo el PSOE de Zamora, me siento orgullosa de ellas.

Sin olvidar a las mujeres que durante la II República y durante la dictadura franquista lucharon por los valores del socialismo como militantes del PSOE de Zamora o esposas y madres de socialistas destacados que dieron su vida y su libertad por la de los valores de la democracia y la libertad. Todas ellas también merecen un recuerdo especial.

Feliz Día de las Mujeres para tod@s.