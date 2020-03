Tam tam de la tribu alistina contra las señales de humo de la sanidad

El título de este escrito no es una llamada a la rebelión sino a la comunicación. Sencillamente lo que se pretende es aportar posibles y asequibles formas de comunicarse ante la ineludible necesidad de pedir cita previa para el médico, según ha advertido la consejera de Sanidad.

Porque ya está aquí el plan piloto para la sanidad en Aliste y nos ha pillado con los problemas de cobertura de telefonía y sin acceso a internet que arrastra esta comarca y gran parte del territorio provincial desde que se inventaron estas cosas de las redes, por lo que lo más fácil es que el piloto se estrelle en medio de la reserva de la biosfera.

Pero como colaboradores que somos siempre -aunque no tanto como algunos siervos de la Junta y los partidos que la gobiernan- la reserva piloto alistana sabrá arreglárselas para llegar a decirle al médico anticipadamente cuándo están enfermos, o sólo al personal de enfermería, y que se acerque al consultorio una vez a la semana o cada quince días, que es la media de visitas previstas en la mayoría de los pueblos.

Al escaso tiempo de apertura de los consultorios para la atención a una población muy envejecida, se une el escaso atractivo de los puestos sanitarios para médicas y enfermeros que comparten con los alistanos también los problemas de aislamiento: malas comunicaciones, sin transporte público entre los pueblos de la comarca, y sin cobertura de internet y de teléfono, precisamente cuando la sanidad se está informatizando a efectos de prescribir recetas o consultar el historial médico de los pacientes (¡Pacientes sí que somos! ¡Y mucho! ¡Y muchos!)

La falta de cobertura de plazas puede hacer que un sanitario no aparezca por el pueblo en semanas o meses, y este problema tampoco se ha resuelto. Nos han vendido humo, porque la atención sanitaria está condicionada por todo lo dicho, y más.

Por eso ante el humo vendido por la Junta del PP y Cs, que han convencido a sus alcaldes en cada municipio, no queda más remedio que buscar alternativas al teléfono. Así lo ha dicho la Consejera: ¡Si están enfermos que llamen, no sea que lleguemos a un consultorio y no haya nadie enfermo en el pueblo! Y si no hay teléfono, hay solución: "Si te encuentras en peligro, sílbame. Y ya está."

Así que mientras aprendemos el lenguaje del "silbo gomero", que es una forma tradicional de comunicación de Canarias a través de silbidos reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde hace años –y que quizás serviría para apoyar el reconocimiento de la Unesco a las mascaradas alistanas- hay que llevar la imaginación al poder para llamar al médico con cita previa.

De ahí lo del "tam tam", una de las formas más antiguas de comunicación que se mantiene en zonas con problemas de desarrollo como algunas tribus africanas, a veces ya solamente como elementos del folklore popular. Cosa fácil de realizar porque no será por falta de folclore alistano: por ejemplo, la flauta y el tamboril para la cita previa en el consultorio normal porque el personal sanitario está más alejado, y la dulzaina para que nos oigan en el CRA más cercano. La riqueza etnográfica de la zona permitiría utilizar distintas melodías según los síntomas: un baile llano para la gripe normal; un charro "palante y patrás" si recaemos; "báilalo de lao, del otro costao, de la delantera, también la trasera", según donde duela; o una jota si estamos para dar brincos, ya sean de dolor o de alegría por la curación.

Otra solución serían los distintos toques de las campanas de la Iglesia. Pero aunque iglesias hay y subirse a la torre es la única forma de tener cobertura de móvil en muchos pueblos, lo que es curas del alma hay menos que médicos, que ya es decir.

Colaborando con el humo del gobierno de la Junta que nos dice que se trata de no ser alarmistas y de hacer del envejecimiento, el aislamiento y la falta de cobertura de móvil, una oportunidad, se pueden recuperar los silbidos de los pastores para comunicarse en el campo con lo que recuperaremos los valores etnográficos; domesticar a los lobos para que cuando decimos "ay, ay, ay" porque nos duele, amplíen el eco con su aullido, "ahuuuu"; o acercarnos andando hasta el CRA, que mejorará nuestra salud y ya no necesitaremos médico.

Y cuando por fin se acuerden de la España vaciada y tengamos cobertura gracias a Portugal y los fondos europeos, gastar parte de nuestra pensión en un "esmarfón, tablet, aple, sansun o guavei" (el último sin corona virus), para contarle al médico los síntomas por teléfono: "Creo que mi médico es un móvil, sí lo es, sí lo es, es un móvil". O cambiar el consultorio por una sucursal de "Movi-estar" o de "Yo-oigo". (¡Estar y oír es lo que tenían que hacer!).

Porque como están promoviendo los médicos, la relación médico paciente es tan importante que podría ser considerada Patrimonio de la Humanidad. Porque como ellos dicen: contribuye a aportar una mejoría terapéutica a la persona; ayuda a mejorar el diagnóstico facultativo; es un modelo de relación humana que comenzó a practicarse desde los orígenes de la humanidad; hay que volver a mirar a los pacientes a los ojos.

Así lo propuso Izquierda Unida en la Diputación y fue aprobado por todos los grupos. Porque la cercanía entre médico y paciente también cura. Y aunque tuviéramos acceso a las nuevas tecnologías, no queremos curarnos por móvil, por Internet o por San Google.

El Plan para Aliste y para toda la zona rural debería ser de más personal médico y de enfermería para que puedan atendernos personalmente; y las nuevas tecnologías como apoyo para mejorar la salud y no para sustituir al médico.

Ahora que en Aliste ni siquiera es posible la cita previa por falta de cobertura, hay que seguir luchando para que la cita póstuma sea: "Prefiero morir de pie que vivir de rodillas" (Zapata, Pasionaria, Che Guevara, Camus... cita del pueblo).

(*) Portavoz de IU en la Diputación de Zamora