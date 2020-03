Cuando lo leí creí que se trataba de una falsa noticia, eso que se ha dado en llamar 'fake news' pegándole una patada al riquísimo diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. No tardé en comprobar que era cierto y por partida doble. Hablo de la arremetida de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias contra los medios de comunicación críticos con su régimen. Demuestran tener poca cintura, por no decir ninguna. Se les llena la boca de la palabra 'libertad', de su plural 'libertades', claro, en tanto en cuanto no les toque a ellos directamente. Porque, si aunque sea tangencialmente, discrepas de ellos y de sus postulados, estás perdido.

No creo que previamente se hubieran puesto de acuerdo, lo cierto es que el pasado domingo, los dos socios de Gobierno, los dos presidentes de 'este país', yo sigo prefiriendo llamarlo por su nombre, España, emprendieron su particular cruzada, a modo de precampaña electoral, contra los medios de comunicación y contra los periodistas críticos con sus respectivas actuaciones, algunas de las cuales dejan mucho que desear. Los dos, cada uno por su cuenta, Pablo y Pedro, Pedro y Pablo, han dejado patente lo que ya se sospechaba: que no encajan bien las discrepancias, que no encajan bien las críticas, cada uno de ellos por motivos distintos. No iban a ser tan iguales. No les ha dado tiempo de mimetizarse en tan pocos meses de convivencia, de cohabitación, aunque van camino de ello.

Pedro se decantó, en el acto que le llevó a Vitoria, por acusar abiertamente a la derecha y a los medios de comunicación "conservadores", es decir más de lo mismo que siempre forma parte de su argumentario, de crispar a la sociedad. Sin embargo, después de meter el dedo en el ojo, aseguró que él hace oídos sordos y que le da igual porque igual le da. No obstante, si escuchara con interés, aunque fuera muy de vez en cuando, a los que discrepan, no le vendría nada mal. Hay que ser más humilde. Hay que saber encajar y actuar con elegancia.

Pablo se decantó, en el acto de presentación de la candidatura a la Tercera Asamblea Ciudadana de Podemos celebrada en Madrid donde se ha perpetuado en el poder o casi, por dirigirse a la prensa y a los periodistas que le resultan molestos como: "queridos amigos de las cloacas". Coñe, yo creí que las cloacas estaban en 'La Tuerka' ese programa de tele-Pablo Iglesias, financiado con dinero iraní y venezolano. No conforme con el insulto que forma parte de su vocabulario, el podemita aseguró: "Nuestra democracia será mejor cuando los responsables políticos, policiales y mediáticos de esa cloaca estén en la cárcel". ¡Viva la libertad de expresión! Esto era exactamente lo que no podía creerme cuando me lo dijeron. Esto es exactamente lo que me dejó perpleja. Lo que Iglesias Turrión quiere es ampliar el pesebre al periodismo libre y a la Policía que bien le gustaría manejar a su antojo, para que su pareja y madre de sus retoños, los siga poniendo a parir cada dos por tres y ellos 'víctimas' de la disciplina y el honor al que se deben, sigan tragando y aguantando carros y carretas sin decir ni pío. Así los quiere y nos quiere Podemos en su conjunto y Pablo Iglesias sobre todo el conjunto, no conforme con lo conseguido quiere más, víctima de una fiebre, peor que el coronavirus, que se llama ambición. Cuanto más tiene, más quiere. Pablo Iglesias, el de las libertades de boquilla, quiere volver a los tiempos de la censura, del pensamiento único, de la desinformación, de la pasividad social, de la entrega periodística. Sus palabras, van más allá de la amenaza.