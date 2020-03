Lo que arruina a los imbéciles

Hace muchísimos años vivió un emperador que fue engañado por dos pícaros, porque le vendieron la idea de que unas telas que ellos hacían tenían la particularidad de que volvían invisible al que las llevara ante los que no fueran aptos en su cargo o fueran estúpidos. Ese jefe de gobierno, como sabía que no sería capaz de verlas, mandó a varios funcionarios para que las supervisaran, ya que con ellas confeccionarían para él un maravilloso traje.

Ellos, aunque nada vieron, pensaron lo mismo que él y callaron, por lo que al final los dos estafadores hicieron que confeccionaron el traje invisible y él se lo puso para desfilar ante el pueblo.

La gente se quedó atónita ante aquel cuerpo desnudo, pero nadie osó decir ni una palabra, salvo un niño que comenzó a gritar, pero si el emperador va desnudo. Y ya todo el pueblo se escacharró de risa y comenzaron a jalearlo.

Fue don Juan Manuel quien en el siglo XV adaptó esta historia en su Libro del Conde Lucanor y dos siglos más tarde, Cervantes escribió sobre lo mismo en su entremés, El retablo de las Maravillas. Hoy los Chanfallas y los Rabelines son otros, porque el Manco de Lepanto aporta una interesante variación en la intención de la obra, aquí los que no veían al gobernante vestido se identificaban con los que no eran cristianos viejos, es decir, con los que tuvieran alguna ascendencia mora o judía, vamos, con los que no fueran limpios de sangre.

Todo esto viene a cuento porque he visto la obra del Joglars: Señor Rusiñol, en la que hacen una parodia despiadada del conflicto catalán, que nos ha hecho revivir algo ya olvidado en nuestro país, España. No dejen de verla, reconforta saber que hay otros puntos de vista que clarifican nuestra historia reciente.

Cataluña, una región española, ha retrocedido a un pasado remoto, en el que los españoles catalanes de sangre republicana de 8 segundos quieren distinguirse del resto de los españoles, donde va incluida también la otra mitad de los catalanes que no apoyan el separatismo, todos estos de sangre constitucionalista, que defienden una Constitución aprobada por unanimidad al inicio de nuestra democracia.

Y así comienza la obra, con un jardinero reumático, que hace de guía en un Museo, enamorado de la obra de Rusiñol, y que no hace más que colgar sus cuadros, una y otra vez, ante la negativa de los miembros del Patronato del Centro que quieren a toda costa acabar con dicha Pinacoteca y crear un nuevo Museo de la identidad catalana, vamos la de los limpios de sangre.

Ese jardinero se convierte a veces en Santiago Rusiñol, escritor e ideólogo del Modernismo catalán y pintor enamorado de paisajes como los de Florencia, la Alhambra de Granada, los acantilados de Mallorca o los jardines de Aranjuez, un catalán morfinómano durante 10 años y cosmopolita que se abrió al mundo y acabó viviendo en París en la época en que nacieron las vanguardias.

También aparece reflejada en la obra teatral su dependencia de dicha droga en su cuadro La morfina, donde representa a una joven muy pálida y enferma echada en una cama, que agarra una sábana, y tiene el rostro relajado por la droga que acaba de tomar.

Y Els Joglars, aprovechando esa coyuntura y que el rey Alfonso XIII acabó nombrando a Rusiñol jardinero general de Aranjuez, montan, una desarticulación del absurdo del procés a través de una parodia durísima, que lleva una carga de profundidad que no falla nunca, porque todo está pasado por el prisma del juego y del humor más irreverente e inteligente, lo que le da mayor relevancia al comportamiento de los imbéciles, que no tienen otra cosa que hacer, más que romper la concordia que todos pactamos hace ya algunos años.

De Santiago Rusiñol es esta frase: "El juego es altamente moral. Sirve para arruinar a los imbéciles".

Temáticamente, no queda títere con cabeza en ese escenario vacío en el que apoyándose en un complejo y espléndido montaje audiovisual, el escenario se convierte en diferentes mundos, en los cuadros pintados por Rusiñol, en pantomimas continuas de la manipulación de los medios de comunicación catalanes por parte del poder, de los políticos y funcionarios catalanes, con los Pujol a la cabeza, que se han desvivido por custodiar desde el primer cerebro de un homínido catalán, mucho más grande que el resto del de los ciudadanos, al desarrollo de grandes y descabelladas teorías como la de los cuatro pliegues del agujero del trasero, que todos los catalanes presentan para dar idea de su superioridad.

También se recrea de forma sorprendente la ebullición del comienzo de las vanguardias haciendo un guiño al nacimiento del cinematógrafo, reproduciéndose a la vez, en la pantalla y en el escenario, La Danza Serpentina, el primer baile que los hermanos Lumière filmaron para el cine, o reproduciendo con mímica, como los actores italianos de la comedia del arte escenas de la obra, rememorando el nacimiento del cine mudo, ya que los diálogos aparecen también en la pantalla o pintando todo el escenario con los soberbios paisajes del pintor catalán, ciudadano del mundo, anti fanático y humanista.

Ah, se me olvidaba, también sale un señor en cueros.

Un verdadero alarde de creatividad que les ha servido a Els Joglars para desmontar el último intento conocido de la constitución de la república catalana de chirigota, haciendo que la risa, el sarcasmo y el humor sean las mejores armas para ridiculizar a los fanáticos que proponen ideas peregrinas, sin ajustarse a las leyes vigentes, porque se creen los amos del mundo, mejor dicho, amos del chapapote en el que viven y en el que acaban desintegrándose.