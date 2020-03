Esta semana me han parado por las calles varias personas para soltarme lo mismo: "¡Esto no hay quien lo arregle!". Como si se hubieran puesto de acuerdo en una reunión de la comunidad de vecinos, en una peña flamenca o en alguna de esas asambleas que tanto pululan por ahí a la hora de preparar faustos, ceremonias y festejos, todos (o la inmensa mayoría, que tampoco los he contado) andan por las calles, los bares y hasta en los autobuses o trenes repitiendo la misma cantinela. Ya digo: durante los últimos siete días, al menos en cinco ocasiones me lo han lanzado a la cara, como si yo tuviera algo que decir o que arreglar sobre lo que pasa o deja de pasar en estas tierras. Imagino que si se confiesan conmigo es por confianza, porque escribo de estas cosas y saben que me preocupan los asuntos que afectan a Zamora y los zamoranos o porque simplemente el personal anda aburrido y quiere cruzar unas cuantas palabras y pasar unos minutos de cháchara, que es una costumbre muy sana para soportar los guantazos de la vida.

Que "esto no hay quien lo arregle" se refiere a los temas que ya conocen: despoblación, envejecimiento, huida de los jóvenes hacia otros territorios, escasas posibilidades de empleo, problemas de accesibilidad a determinados servicios públicos y a las tecnologías de la información y comunicación, etc.; es decir, la gente se está refiriendo a esa radiografía en la que, de tanto mirarla y mirarla a contraluz, uno siempre termina encontrando lo mismo, sin prestar atención al bosque de la realidad social, económica y política de Zamora en toda su amplitud, con lo que pasamos por alto lo importante, esto es, la imprescindible reflexión sobre el origen y las causas de los problemas que nos asaltan. La sentencia denota además un estado de ánimo que va más allá del pesimismo puntual que suele aparecer en determinadas situaciones de la vida cotidiana. El pesimismo colectivo se ha instalado desde hace varias décadas y, créanme, así no hay dios que nos saque del supuesto atolladero en el que, como sostienen tantos, nos encontramos.

En este mar de abatimientos también encontramos iniciativas novedosas. Unas llegan desde la capital, capitaneadas por la plataforma Zamora 10, y otras nacen en los diferentes pueblos de la provincia. Por ejemplo, el martes hubo ocasión de conocer los avances y las dificultades con que se están encontrando los distintos proyectos que encabeza la citada plataforma. Ideas, por tanto, no faltan. Faltan otras cosas. Y el viernes y el sábado se han reunido en Mirando do Douro y en Bermillo de Sayago un grupo de emprendedores para compartir sus experiencias e iniciativas de empleo. Me consta que ha sido un encuentro para llamar la atención sobre lo que se está haciendo en los pueblos de la Raya por parte de personas luchadoras, que no se arrugan ante las dificultades, y no tanto para poner el acento en lo que falta, que ya se conoce. Por tanto, no comparto el pesimismo y mucho menos la sentencia inicial. La situación de Zamora se puede arreglar. ¡Claro que se puede! Pensar lo contrario solo conduce al suicidio colectivo.