La política, patrimonio de todos

Las habituales llamadas a la regeneración política y a la democratización interna de los partidos van y vienen en función del interés de parte o, en su caso, cuando las encuestas lo ponen de manifiesto. Por mucho que el Parlamento dé cabida a cerca de una veintena de formaciones políticas o algunos de los nuevos partidos hayan hecho bandera en su día de este asunto, lo cierto es que las formas de hacer política siguen fieles a las pétreas estructuras orgánicas de mando, con perfiles muy personalistas y de devoción hacia el líder de turno. No hay más que fijarse en la forma de actuar de líderes como Pablo Iglesias, quien propugna el seguidismo impertérrito a sus tesis; Pedro Sánchez, con su reforzado 'sanchismo' por encima de barones y expresidentes de la talla de Felipe González, o Pablo Casado, con la reciente destitución de Alfonso Alonso como cabeza de lista a las elecciones vascas.

Todos, en una u otra medida, funcionan al final bajo ese parámetro piramidal en el que la afinidad personal y la lealtad hacia el de arriba priman sobre cualquier otra cuestión estatutaria. Lo estamos viendo en partidos como Podemos, PSOE o PP, pero sucede prácticamente igual en el resto de las formaciones políticas. En todas hay un exceso de seguidismo y de adoración al jefe de filas, que lo que realmente encubre no es esa supuesta afinidad personal inquebrantable, sino el deseo de seguir en el oficio político o, mejor dicho, en el anhelo por entrar en ese selecto grupo de elegidos que ostentan cargo público. Reconozco que no se puede incluir a todo el mundo en el mismo saco, porque la vocación de servicio público la desempeñan muchos dirigentes públicos y responsables orgánicos con verdadera implicación y advenediza admiración. Pero me temo que cada vez son menos.

El reiterado mensaje de aperturismo de la clase dirigente hacia la sociedad a la que representa se torna vacío cuando se comprueba el inmovilismo que caracteriza la actividad política, vista por muchos de sus actores como palanca ideal para ejercer el poder por encima del interés general. No es solo ya el sustento laboral al que se agarran algunos de ellos como a un clavo ardiendo, sino la pérdida de perspectiva sobre la realidad de los problemas de la gente, que lamentablemente pasan a un segundo plano a medida que se acercan la confección de las listas electorales y las nuevas convocatorias ante las urnas.

Ya he comentado en alguna ocasión que en ese distanciamiento entre los servidores públicos y los ciudadanos de a pie todos tenemos cuotas de responsabilidad. Es indisoluble una cosa y otra al ser vasos comunicantes. Y supongo que coincidirán conmigo en que nos corresponde a todos asumir esa corresponsabilidad. Pero no es menos cierto que la política pierde enteros cuando sus actores relegan de forma indisimulada los intereses generales a un segundo plano, confundiendo una vez más la vocación de servicio público con el poder.

Cualquier ciudadano con vocación y razonables aptitudes puede presentarse y desempeñar esas responsabilidades durante un tiempo, nunca con una visión hereditaria y vitalicia. La política al fin y al cabo no es patrimonio exclusivo de quienes la ejercen, sino del conjunto de la sociedad que, democráticamente, elige cada cuatro años quiénes y qué partido tiene que conformar gobierno.