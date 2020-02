Deslenguada

Irene Montero, lo es en grado sumo. Mal como miembro de la oposición, peor como ministra del Gobierno Sánchez-Iglesias. Hay un dicho que recuerda que "por la boca muere el pez", más tarde o más temprano, la boca, la lengua a veces viperina de esta señora, le reportará malas consecuencias. Esta chica, cuya casa es custodiada las veinticuatro horas del día por miembros de la Guardia Civil, encargados de su seguridad y la de su prole, tiene una fijación enfermiza en contra de los hombres del Benemérito Instituto y de la Policía Nacional. La última ha causado el estupor y el enfado monumental de policías y guardias civiles, hartos como están de las andanadas que constantemente les mete la contestataria esta en toda la línea de flotación, la de su honor y su servicio público, esperando hundirlos.

No es de extrañar que unos y otros le hayan exigido que rectifique sus afirmaciones sobre la atención que reciben en comisarías y cuarteles, las mujeres que denuncian agresiones sexuales. No sé de qué va esta chica, pero va de algo. Habitualmente se pasa de frenada, hasta que alguien le ponga el freno a ella en los tribunales, por muy ministra del Gobierno de su compañero que sea.

A esta podemita no se le ha ocurrido otra cosa que asegurar que cuando las víctimas llegan a estas dependencias se les pregunta si llevaban minifalda. Ya le vale. Como su compañera de escuadra morada, Rita Maestre se quitó la camiseta y se paseó en sujetador por la Universidad Complutense cuya capilla profanó alegre y gratuitamente, lo mismo cree que sirve como ejemplo nada ejemplificante a la hora de que los agentes realicen sus preguntas.

Rompo una lanza por todos ellos, tanto guardias civiles como policías nacionales, hombres fundamentalmente, con una sensibilidad extraordinaria, con una delicadeza y con un sentido del deber encomiable. Son gente de unidades especiales, convenientemente preparados para estas tareas que, cuántas veces, sufren realizando su cometido. No entiendo cómo esta chica osa pasar su lengua por el servicio impecable y encomiable que prestan. No me extraña que los propios agentes de uno y otro Cuerpo reclamen al ministro Grande-Marlaska, que parece estar en la inopia, que explique a esta ministra por conveniencia los protocolos que siguen los agentes ante las denuncias por abusos sexuales.

El odio de la Montero hacia los hombres es para ser estudiado por expertos. Tiene que haber algún trauma, alguna frustración infantil o juvenil que la lleva directamente a esos estados de violencia verbal hacia los hombres. Unas veces miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras hacia todos los demás. Lo suyo con Pablo Iglesias no se entiende bien a tenor de sus andanadas. No por tratarse de Pablo Iglesias, si no por el hecho de ser un hombre. No creo que lo de su prole se deba a la fecundación in vitro.

Me uno a tantas voces como se han levantado para pedir la dimisión de la Montero debido a su desconocimiento de lo que a diario, con enorme profesionalidad, hacen los hombres y mujeres de ambos Cuerpos con las víctimas de delitos sexuales o de malos tratos. La incontinencia verbal de esta chica le va a proporcionar muchos tropiezos. De algunos saldrá por el artículo 33, pero de otros muchos le va a costar, además de echarse encima a importantes colectivos de los que, precisamente, depende su seguridad. El desconocimiento, la ignorancia de la Montero no son eximentes tratándose de una ministra. Lo que tiene que hacer es informarse y moderar esa lengua viperina.