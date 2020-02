Un Ayuntamiento rico y una ciudad que se desangra

Si no media un milagro, y no es que sean muy creyentes los que mandan en la Casa de las Panaderas, el Pleno de este jueves en el Ayuntamiento de Zamora servirá para que Izquierda Unida vuelva a meter la mano en el bolsillo de los vecinos de la ciudad. En poco más de seis meses de mandato, Francisco Guarido y su mayoría absoluta sólo han utilizado su tiempo para convertirse en voraces devoradores de lo que con tanto esfuerzo ganan los zamoranos con su trabajo.

Este jueves, la mayoría absoluta de Izquierda Unida subirá, de golpe y porrazo, un 11% el precio del billete sencillo del autobús urbano y, además, también subirá el precio de los abonos. Y eso lo van a empezar a notar los zamoranos a partir de la próxima semana cuando usen el transporte público de la ciudad.

Es cierto que se trata de una subida pactada en el contrato con la empresa concesionaria. Un contrato que se firmó con un equipo de Gobierno del Partido Popular y que, como todos los contratos, tienen una actualización de precios a lo largo de la vida de estos. Es más, en el año 2015 debió subir ya el billete y el Partido Popular, que por entonces gobernaba el Ayuntamiento y por motivos sociales, no cargó sobre los usuarios esa subida. Cuando gobernaba el Partido Popular, el contrato, como ahora, exigía una subida en el precio de los billetes del autobús urbano, pero entonces, la decisión del equipo de Gobierno popular fue la de asumir desde el propio Ayuntamiento esa subida. No se quiso gravar a las economías de las personas que más necesitan este servicio: pensionistas, personas con movilidad reducida o estudiantes. Sin embargo, la izquierda, pese a estar pregonando constantemente su apoyo a las clases más desfavorecidas, siempre en favor de todas las cuestiones sociales, de la redistribución de la riqueza... resulta que, cuando llega al poder, únicamente es capaz de buscar en el dinero de los demás su incapacidad para generar riqueza y, sobre todo, en el de los que menos tienen.

En lo que llevamos de mandato ya hemos visto cómo se las gasta la mayoría absoluta de Izquierda Unida en Zamora. Dentro de poco comenzarán a cobrarse los recibos del IBI. Y los zamoranos ya verán en esos recibos la subida que les espera. No falta mucho tampoco para que comiencen a llegar los recibos del Impuesto de Vehículos, otra subida que nos espera para este año. Recordemos, también, la creación de la tasa de tenencia de perros. Ahora la subida del precio del autobús urbano un 11%. Y el ansia recaudatoria de Guarido no concluye aquí. Ya ha ido avisando a los zamoranos de la posibilidad de una subida en la tasa de basuras, un 'basurazo' en toda regla que vuelve a atacar a todos los zamoranos cuando, además, esta semana nos hemos enterados de que el Ayuntamiento de Zamora contaba a finales del año pasado con más de 26 millones de euros en metálico en las cuentas del banco y otros 15 millones más en valores. En total, 41 millones de euros que demuestran que tenemos un Ayuntamiento rico en una ciudad que se desangra día a día.

¿Por qué no se invierte ese dinero en los barrios? ¿O se fomenta un plan de suelo industrial? ¿Por qué no se fomenta de alguna manera el comercio de la ciudad? ¿Por qué seguimos sin tener ayudas a la natalidad en esta ciudad? ¿O beneficios para las familias numerosas? ¿Por qué no un plan para el retorno de los jóvenes que han tenido que irse fuera? ¿Para qué tanto dinero en el banco si la ciudad presenta un estado calamitoso en muchas zonas?

Y no se me olvida, para ir finalizando, otra muestra más del afán recaudatorio de Francisco Guarido y de Izquierda Unida. Se está desarrollando una labor de inspección de los vados de la ciudad. Están comenzando a llegar recibos desorbitados correspondientes a ejercicios pasados; recibos que llegan a alcanzar los 70.000 euros en algunas comunidades. Impuestos, tasas... todo para sangrar el bolsillo de los zamoranos. Así está gobernando la mayoría absoluta de Guarido en nuestra ciudad.

(*) Viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora