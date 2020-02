Derechos inexistentes

Estoy en shock y no me recupero. Tengo antipático el sistema nervioso simpático. Sé que me voy a recuperar pero la cosa no es para menos. La cosa viene dada por las declaraciones hechas por la candidata de Podemos en las pasadas Elecciones Europeas. Nora Baños que así se llama la susodicha, una señora musulmana practicante y según la escritora Lucía Etxebarría, "perteneciente a la corriente fundamentalista del Islam", se ha descolgado dándonos lecciones de igualdad, de feminismo, de libertad y de todas esas cuestiones de índole 'menor' que sabemos sobradamente brillan por su ausencia en el orbe musulmán.

En reciente entrevista, la candidata de Podemos (parece que las elijen a propósito) ha afirmado entre otras cuestiones difíciles de tragar que el Islam es "feminista" y otorgó innumerables derechos a las mujeres, que Mahoma acabó con la esclavitud e impuso el voto femenino y que mientras en España las mujeres llevamos votando desde no hace tantos años, en el Islam, las mujeres tienen derecho a voto hace 1.500 años. ¿Nora, chatina, qué haces en España, país que lleva tanto retraso con respecto al Islam, y no te vas por donde has venido? Por qué no dices estás misma cosas en Al-Jazeera, el conocido canal de televisión fundado por el gobierno de Catar, es más, por qué no predicas en las mezquitas estos principios milenarios y pides un debate radiado y televisado con los ayatolás. Mahoma te bendice y protege desde hace 1.500 años. Estoy segura que los grandes clérigos chiis y sunníes se mostrarán la mar de comprensivos. Por eso vienes a decirlo a este país de tontos, o eso os creéis algunos, que es España, por si cuela. Por eso cuando la mujer ejerce su libertad en cualquiera de esos países o la encarcelan o directamente la lapidan. Nada te digo si eres lesbiana, entonces te espera la horca. Y da igual que sea hermana, tía, hija o sobrina.

No hay más que ver cómo se las gastan Jamenei, Baghdadi, Anwar Al Awlaqui, Zawahiri y todos esos que parecen auténticos misóginos y que no dejan a las mujeres conducir un auto, despojarse del burka, cuando menos del hiyab, el velo que os cubre la cabeza y el pecho y que usáis las mujeres musulmanas desde la edad de la pubertad, como forma de atuendo impuesto. Porque cuando alguna valiente se lo ha querido quitar, no vivió demasiado para contar la experiencia. Nada voy a decir de las terribles sharias ni de la ablación del clítoris. No creo que Mahoma, quien patrocinó las libertades que goza la mujer musulmana en sus países de origen, fuese el instigador. Más bien ha debido ser la interpretación en versión libre para los tiempos actuales que del Corán han hecho los hombres musulmanes, concretamente los clérigos que suelen tener muy mala leche, a pesar de su apariencia.

No sé qué hace Podemos que, en lugar de a Europa, no manda a esta señora a Irán, Afganistán, Mauritania, Yibuti, Chad, Somalia, Sudán o Iraq a que predique en esos desiertos sociales tan desfavorables para la mujer que desde hace 1.500 años sólo sirve a los hombres como reposo del guerrero. Lo que no entiendo es que especímenes como esta señora que miente a sabiendas de lo que hace y con un fin que cabe suponer, encuentre eco en programa alguno de radio, televisión o en la mismísima prensa. Se puede desmontar muy fácilmente el discurso de la podemita musulmana. He preferido la ironía. Es curioso que IU expulse al Partido Feminista de España de su organización y mantenga como Unidas Podemos a esta individua que tiene de demócrata lo que yo de ayatolá. Es curioso que UP no lleve en sus filas a una sola, ya no digo católica, a una sola cristiana, siendo como son cristianas las raíces del viejo continente. Su odio mortal hacia el cristianismo invita a pensar.